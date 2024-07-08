Araç sahipleri, trafikte sürpriz ÖTV ve MTV borçlarıyla karşılaşmamaları için uyarı yapıldı. Bunu yapmayan araç sahiplerine fazladan MTV borcu çıkıyor. Detaylar haberimizde:

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Trafikte beklenmedik ÖTV ve MTV borçlarıyla karşılaşmamak için belirli kurallara dikkat edilmesi gerekiyor.

Özellikle engelli plakalı araç sahiplerinin, bu kurallara uymaması durumunda ciddi borçlarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Engelli bireylerin sahip olduğu araçların belirli kurallara uyması şart. Bu kuralların ihlali, beklenmedik MTV borçlarına yol açabilir.

Engelli bireylerin adına tahsis edilen araç ve plakanın, engelli bireyin ikamet ettiği ilde bulunması zorunludur. Aksi halde, engelli bireyin araçtan faydalanmadığı tespit edilerek vergi borcu çıkarılabilir.

Yeni düzenlemelere göre, engelli bireyin aracını sadece birinci dereceden yakınları (eşi, çocukları, anne ve babası) kullanabilir. İkinci ve üçüncü dereceden akrabaların (kardeşler, torunlar, halalar, dayılar ve amcalar) aracı kullanması yasaktır.

ÖTV VE KDV İNDİRİMLERİ

Engelli bireyler, araç alımlarında %26.3 oranında ÖTV ve %15.24 oranında KDV indiriminden yararlanabilirler. Bu indirimlerden faydalanarak taşıt kredisi kullanmak mümkündür, ancak kredi, muafiyet sahibi kişinin adına çekilmelidir.

Engelli bireyler için alınan araçlar, alım tarihinden itibaren en az 5 yıl boyunca kullanılmalıdır. Bu süre dolduktan sonra, araçlar herhangi bir ÖTV ödemesi yapılmadan satılabilir.

Bu kurallara dikkat ederek, araç sahipleri beklenmedik vergi borçlarıyla karşılaşmaktan kaçınabilirler.