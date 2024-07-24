Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomi alanındaki denetimleri devam ediyor. IBAN ile yapılan ödemelerden eksik gelir beyan eden kişi ve kurumlara kadar geniş bir yelpazede yürütülen incelemeler, her gün yeni açıkların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Son denetimlerde büyük bir skandal ortaya çıkarıldı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, 100 milyar doları aşan KKM hesaplarının yüzde 80'inin aynı kişi ve kurumlara ait olduğu tespit edildi.

Bu kişi ve kurumlara, "KKM baronları" olarak adlandırılanlara yönelik soruşturma başlatılacağı öne sürülüyor.

Ayrıca, "bıyıklı yabancılar" olarak bilinen bazı kişi ve kurumların, KKM'nin avantajlarından yararlanarak Türkiye'ye döndüğü ve vergi avantajı sağladığı belirlendi. Bu kişiler, yurt dışına çıkardıkları paraları yasal hale getirip yüksek faizle kazanç sağladıktan sonra tekrar yurt dışına transfer etmeye hazırlanıyor.

Maliye Bakanlığı kulislerinden alınan bilgilere göre, KKM baronları üzerinde yapılan incelemelerde usul ve esaslara aykırı uygulamalar tespit edilirse, derhal müdahale edileceği belirtiliyor.