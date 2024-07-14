Yozgat'ta anız yangınları hem çevreye zarar veriyor hem de büyük tehlike yaratıyor. Uzmanlar, anız yakmanın yasak olduğuna ve ciddi yaptırımları bulunduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer ise çiftçilere anız yakmanın alternatif yöntemlerini kullanmaları çağrısında bulunuyor.

Anız yakma, tarım alanlarında hasat sonrasında kalan bitki artıklarını temizlemek amacıyla yapılan bir uygulama. Ancak bu yöntem, hem toprak kalitesini düşürüyor hem de çevreye ciddi zararlar veriyor. Yozgat'ta yaşanan anız yangınları, özellikle yaz aylarında kuru ve sıcak havanın etkisiyle daha da yaygınlaşıyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

Uzmanlar, anız yakmanın toprağın verimliliğini azalttığını ve doğal dengeyi bozduğunu belirtti. Uzmanlar, "Anız yakmak yerine toprağı sürmek veya bitki artıklarını organik gübre olarak kullanmak daha sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemlerdir" dedi.

YASAL YAPTIRIMLAR

Yetkililer ise anız yakmanın yasalarla yasaklandığını ve bu kurala uymayanlara ağır para cezaları uygulandığını hatırlattı. Yetkililer, çiftçilerin bu yasağa uymalarını ve yangın riskini azaltacak önlemler almalarını istiyor.

ANIZ YAKMANIN ALTERNATİFLERİ

Uzmanlar, anız yakmanın yerine kullanılabilecek alternatif yöntemlerin hem çevreyi koruyacağını hem de tarım verimliliğini artıracağını vurguluyor. Bu yöntemler arasında, anız artıklarının organik gübre olarak kullanılması ve toprağın derin sürülmesi gibi uygulamalar bulunuyor.