Son dönemlerde alışverişlerde IBAN ödemeleri giderek yaygınlaşıyor. Ancak IBAN üzerinden ödeme yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. İşte bu konuda merak edilen tüm detaylar…

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DENETİMLERİ ARTIRIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelerin hesaplarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Uzmanlar, son dönemde alışverişlerde ödemelerin IBAN ile yapılması nedeniyle hem tüketicilere hem de işletmelere önemli uyarılarda bulunuyor.

AÇIKLAMA KISMINI DOLDURMAYI UNUTMAYIN

Uzmanlar, ödeme sırasında açıklama kısmının mutlaka doldurulması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle ödeme yapılan şahsi hesap numarasının kime ait olduğunun bilinmemesi, tüketiciler için hukuki mağduriyetlere yol açabilir. Bu nedenle, açıklama kısmına ne ödemesi yapıldığının ve kime yapıldığının belirtilmesi büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ UYARILAR VE RİSKLER

Uzmanlar, IBAN ödemeleri yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı:

Hukuki Mağduriyet: Ödeme yapılan hesap numarasının sahibinin bilinmemesi, tüketiciler için hukuki sorunlar yaratabilir.

Kayıt Dışı Gelir: Hazine ve Maliye Bakanlığı, kazancını kayıt dışı bırakan mükelleflere yönelik çalışmalar başlattı. Hesapların incelenmesi söz konusu olabilir.

Ceza Riski: Para akışının faturayla kanıtlanamaması durumunda işletmeler ceza alabilir.

Yasadışı Faaliyetler: Kiralama yoluyla edinilen banka hesapları, terörün finansmanı, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suç unsurları kapsamında incelenebilir.

FATURA VE FİŞ ALINMALI

Uzmanlar, vatandaşların satın aldıkları mal ve hizmetlerden dolayı mağduriyet yaşamamaları için fiş ve fatura gibi belgeleri saklamaları gerektiğini vurguluyor. IBAN yoluyla yapılan ödemelerde fiş ya da fatura verilmemesi durumunda, kusurlu mal satılması halinde hak iddia edilemeyeceği belirtiliyor.

Son dönemde ödemelerin IBAN üzerinden yapılması tüketiciler için büyük riskler barındırıyor. Bu nedenle, ödeme yaparken açıklama kısmına ne ödemesi yapıldığının ve kime yapıldığının belirtilmesi, ileride yaşanabilecek sorunları önlemekte önemli bir rol oynayacaktır.