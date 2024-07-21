Yozgat Valiliği tarafından vatandaşlara uyarıda bulunularak piknik alanlarının temiz kullanılması istendi.

“Göz bebeğimiz olan Çamlık Milli Parkı'nı ve çevremizi koruyalım” diyen Valilik tarafından vatandaşlara uyarıda bulunularak açıklama yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Lütfen ziyaret ettiğimiz piknik alanlarını temiz kullanalım, tabiatı kirletmeyelim, göz bebeğimiz olan Çamlık Milli Parkı'nı ve çevremizi koruyalım. Piknik yaparken, lütfen çöplerimizi çöp poşetlerine bırakalım ve çöp konteynerlerine yerleştirelim. Bu küçük ama önemli adım, çevremizi temiz tutmamıza ve doğayı korumamıza yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki, temizlik herkesin sorumluluğudur ve birlikte hareket ederek daha temiz bir çevre oluşturabiliriz. Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için hepimizin üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, piknik yaparken çevremize ve doğaya karşı duyarlı olalım, temizlik ve çevre koruma bilincimizi her zaman canlı tutalım” ifadelerine yer verildi.