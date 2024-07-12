Apartmanlarda yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, apartmanda gürültü yapanlara ceza uygulanacak ve bu ceza için tek bir şikayet yeterli olacak. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, taşındığınız andan itibaren komşularınızı rahatsız etmeme yükümlülüğünü kabul etmiş oluyorsunuz.

GÜRÜLTÜ YAPANLARA AĞIR CEZALAR

Yeni düzenleme, apartmanlarda gürültü yapan komşulara idari para cezaları verilmesini öngörüyor. Gürültü yapma, yüksek sesle müzik dinleme, televizyonu yüksek sesle açma veya telefonda yüksek sesle konuşma durumlarında komşularınız zabıta veya karakola şikayette bulunabilir. Şikayetler sonucunda uygulanan idari para cezaları, durumun ciddiyetine göre değişiklik gösterebilir ve genellikle yüksek miktarlarda olabilir.

APARTMAN YÖNETİCİSİNİN YETKİLERİ

Apartman yöneticisi, göreve başladığında tüm sakinlere uymaları gereken kuralları ve cezaları bildirmişse, ceza uygulama yetkisine sahiptir. Ancak, bu yetki sadece para cezası verme ile sınırlıdır ve apartman sakinini evinden çıkarma yetkisi bulunmamaktadır.

ÇEVRE KANUNU'NA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI

Çevre Kanunu'na göre belirlenen idari para cezalarının detayları Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu cezalar, apartman sakinlerinin kurallara uymaması durumunda uygulanabilir ve yasal düzenlemelere göre yönetici veya yetkili merciler tarafından kararlaştırılabilir. Apartman yaşamında huzurun sağlanması ve komşuluk ilişkilerinin korunması amacıyla bu kurallara uyulmaması durumunda cezai işlemler uygulanabilir.

CEZALAR %58,46 ZAMLANDI

Yeni tebliğe göre, eğlence mekanları, fabrikalar, hizmet binaları, atölyeler, iş yerleri, tüm konutlar ve ulaşım araçlarında gürültü seviyelerinin azaltılması için gerekli önlemlerin alınması zorunlu hale getirildi. Aşırı gürültüye neden olanlar için ise ağır cezalar uygulanacak. Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere, bu cezalar %58,46 oranında artırıldı.

Konutlarda: Standart dışı gürültü ve titreşim yayan kişilere 7.667 TL ceza.

Ulaşım araçları: Keyfi olarak korna ve egzoz gürültüsü yapanlara 23.155 TL ceza.

İş yerleri ve atölyeler: Gürültü için 77.372 TL ceza.

Fabrika, şantiye ve eğlence mekanları: Gürültü için 232.264 TL ceza.