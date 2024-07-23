Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir artırma hedefiyle yeni düzenlemelere imza attı. Bu düzenlemeler kapsamında fiş kesmeyen işletmelere ve fiş almayan vatandaşlara ağır cezalar uygulanacak. Kayıt dışı ticaretin önlenmesi amacıyla hazırlanan vergi paketi, TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülecek.

Yeni düzenlemeler kapsamında fiş ve fatura gibi belgelerin düzenlenmesi zorunlu hale geliyor. Fiş almayan vatandaşlar ve fiş kesmeyen işletmeler ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak.



Yasanın TBMM’den geçmesi halinde, alışveriş sonrası fiş vermeyen işletmeler ilk ihlalde 10 bin TL, sonraki ihlallerde ise 65 bin TL'ye kadar para cezası ödemek zorunda kalacak. Bu düzenlemeyle, vergi kayıp ve kaçağını caydırıcı nitelikte 43 katı aşan cezalar uygulanacak.

Ayrıca, alışverişlerden sonra fişini almayan vatandaşlara, alışveriş tutarına bakılmaksızın 5 bin TL ceza kesilecek. Bu cezalar, kayıt dışı ticaretin azaltılması ve devletin gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu yeni düzenlemeleri, hem işletmelerin hem de vatandaşların vergi kurallarına uyumunu artırmayı amaçlıyor. Düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, fiş ve fatura düzenlemelerine daha sıkı denetimler getirilecek.