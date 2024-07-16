Yozgat’ta her gün onlarca sürücüye kesilen trafik cezalarına çok daha az para ödemelerini sağlayacak bir yöntem mevcut. Detaylar haberimizde:

Türkiye genelinde her gün binlerce sürücü, trafik kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle ceza alıyor. Bu cezalar, sürücülerin anlık dikkatsizlikleri sonucunda ortaya çıkabiliyor ve ekonomik anlamda da sürücüleri zorlayabiliyor. Ancak son yıllarda uygulanan trafik cezaları politikası, sürücülere bir nefes alma fırsatı sunuyor.

2024 yılı itibariyle yürürlükte olan bu politika kapsamında, trafik cezalarını erken ödeyen sürücüler belirli bir indirimden faydalanabiliyorlar.

Ceza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödeme yapılması halinde ceza miktarında %25 oranında indirim uygulanıyor. Bu indirim, sürücülere hem maddi olarak hem de ceza sürecinde rahatlama sağlıyor.

Özellikle trafik cezalarının, tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde ödenmesi gerektiğini belirtmek önemlidir.

Bu süre, cezanın kesildiği tarihten itibaren yüz yüze tebliğ edilen cezalar için kesilme tarihinden, plakaya kesilen cezalar için ise tebliğ tarihinden başlamaktadır.

TRAFİK CEZASINDA 15 GÜNLÜK SÜRE NE ZAMAN BAŞLAR?

Trafik cezası 15 günlük süre, trafik cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar. Tebliğ tarihi, yüz yüze kesilen cezalar için cezanın kesildiği tarih, plakaya kesilen cezalar için ise cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.