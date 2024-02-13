Yapılan son araştırmalar, insan sağlığına en büyük katkı sağlayan balık türünün somon olduğunu ortaya koyuyor. Sağlık ve beslenme uzmanları, somon balığının sunduğu faydaları sıkça vurgulayarak tüketilmesini öneriyorlar.

Somon balığı, içerdiği omega-3 yağ asitleri, protein, B12 vitamini ve diğer besin değerleriyle kalp sağlığını korumaya, beyin fonksiyonlarını desteklemeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve anti-inflamatuar etkilere sahip olmasıyla bilinir. Ayrıca, cilt sağlığını destekleyen ve yaşlanmayı geciktiren antioksidanlar bakımından zengin bir kaynaktır.

SOMON BALIĞININ FAYDALARI

Somon balığı, cilt sağlığını koruyan ve saçların güçlenmesine yardımcı olan kalsiyum, fosfor, demir, selenyum, A, B, D vitaminleri ve omega-3 içeriğiyle dikkat çeker. Anti-enflamatuar özellikleri sayesinde cildin erken yaşlanmasını önler ve cildin pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlar.