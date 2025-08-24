Yozgat merkeze bağlı Kuyumcu köyünde yaşayan Ali Yürekli, bahçesinde 600 yıllık göktaşı buldu.

Bahçesinde hobi amaçlı sebze meyve yetiştirmek isteyen Ali Yürekli, tarlada traktöre değmemesi için kaldırdığı taşın farklı görüntüde olduğunu gördü. Taşı alıp evine götüren Yürekli, evine gidip gelen yakınlarının uyarısıyla bulduğu taşın aslında göktaşı olabileceğini düşündü.

Maden Tekik Arama kurumuna müracaat eden Yürekli’ye kurumun mühendisleri siyah renkteki bu taşın atmosferden yanarak düşen bir göktaşı olduğunu ve tahmini olarak 600 yıllık olabileceğini söyledi.

“Mühendisler İnceledi ve ‘Bu göktaşı’ Dedi”

Göktaşını keşfettiği anı anlatan Yürekli, “Köyün dışında 1 kilometre uzaklıkta tarlam vardı. Tarlayı bahçe yapmak için gittim. Orada taş yığınları vardı. Kenara çekerken bunu buldum. İlginç buldum eve getirdim. Eve getirdikten sonra bazı tanıdıklar göktaşına benzediğini söyledi. Ankara MTA’ya götürdüm. Oradaki mühendisler inceledi ve ‘Bu göktaşı’ dedi. ‘Bunun üzerinde jel var, göktaşının üzerinde jel olur’ dedi. Taş incelemesiyle ilgili ruhsat istedim. Eskiden verdiklerini ama şimdi veremeyeceklerini söylediler. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin verdiğini söylediler” dedi.

“Taşı Tescil Ettireceğim”

Taşın özelliklerinden söz eden Yürekli, “10 kilo ağırlığında 5 parça var. 2 parça büyük, 3 parça küçük. MTA’daki mühendisler taşın en az 600-700 yıllık olduğunu hatta 3 bin yıllık bile olabileceğini söylediler. Atmosferin sıcaklığından çıkınca bu taşlar jelleşiyormuş. Buna Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden ruhsat alabilmem için 4-5 bin lira ücret ödemem gerekiyormuş. 1 ay sonra gidip gereken testleri yaptırmak istiyorum. Taşı tescil ettireceğim, raporunu alacağım. Belki bilim dünyasına katkısı olur” şeklinde konuştu.