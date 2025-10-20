Türkiye’nin önde gelen akaryakıt markası satıldı. Satış sürecinin tamamlandığı, ancak devrin kesinleşmesi için Rekabet Kurulu onayının beklendiği bildirildi.

Akaryakıt sektöründe önemli bir el değişimi olarak değerlendirilen satışla birlikte, 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren Alpet’in mülkiyeti Zeren Group’tan Nakkaş Holding’e geçiyor.

Rekabet Kurulu Onayı Bekleniyor

Zeren Group ve Nakkaş Holding arasında yapılan devir anlaşmasının ardından, satışın yürürlüğe girmesi için Rekabet Kurulu’nun onayı gerekiyor. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından iki grubun, enerji ve lojistik başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliği yapmayı planladığı öğrenildi.

Zeren Group, daha önce Alpet markasının yanı sıra Atak Madeni Yağlar ve Ecogaz şirketlerini de bünyesine katmıştı. Şirketin uzun vadeli stratejisi, Türkiye ve Balkanlar’da lider akaryakıt dağıtım gruplarından biri olma hedefi üzerine kuruluydu.

Alpet 300’ün Üzerinde İstasyonla Hizmet Veriyor

2001 yılında kurulan Alpet, Yozgat dahil Türkiye genelinde 300’ün üzerinde istasyon ve 5 dolum tesisiyle faaliyet gösteriyor. Şirket, ülkenin en yüksek akaryakıt depolama kapasitesine sahip kuruluşları arasında yer alıyor.

Ayrıca Alpet, Türkiye dışındaki varlığını Arnavutluk’ta yaklaşık 60 istasyon ile sürdürüyor. Bu yönüyle şirket, bölgesel akaryakıt pazarında da etkin bir konumda bulunuyor.

“Bölgesel Gücümüzü Artıracağız”

Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk, satın almayla ilgili yaptığı açıklamada, Alpet markasının Nakkaş Holding’e güç katacağını belirtti.

Öztürk, “Bu satın almayla birlikte enerji sektöründeki varlığımızı güçlendiriyor, bölgesel pazarlarda etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Alpet’in köklü geçmişiyle grubumuzun tecrübesini birleştirerek, Türkiye merkezli güçlü bir enerji ağı kurmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zeren Group ve Nakkaş Holding Hakkında

Zeren Group, 1973 yılında Rıdvan Zeren tarafından kuruldu. Grup; enerji, sanayi ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Bünyesinde Zeren Energy, Alfemo ve MYZ Co Charge gibi markalar bulunan şirketin yönetimini Mustafa Yiğit Zeren sürdürüyor.

Nakkaş Holding ise 1983 yılında kuruldu. Holding, petrol, madencilik ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere 16 farklı şirketle faaliyet gösteriyor.

Grup; Öztreyler, Öz-Çay, Türk Ytong ve Transpet gibi markalarla sektörün önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor. Türkiye genelinde 61 akaryakıt ve LPG istasyonu bulunan holding, Transpet aracılığıyla Türkiye ile Irak’ın kuzeyi arasında petrol ticareti yapıyor.

Sektörde Yeni Dönem

Uzmanlar, Alpet’in el değiştirmesinin, Türkiye akaryakıt sektöründe rekabet dengesini yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor. Nakkaş Holding’in enerji alanındaki yatırımlarını artırarak, önümüzdeki dönemde hem iç pazarda hem de bölgesel enerji ticaretinde daha güçlü bir oyuncu haline gelmesi bekleniyor.