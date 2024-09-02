Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, dünyanın en yüksek fiyatlı mantar türlerinden biri olan trüf mantarının üretimini artırma çağrısına Yozgat'tan dikkat çekici bir yanıt geldi.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Yukarıtekke köyünde yaşayan çiftçiler Hayati Duran ve oğlu Mevlüt Duran, trüf mantarı üretimi için önemli bir adım attı.

2.5 hektarlık arazilerinde trüf mantarı aşılı meşe fidanlarını toprağa diken Duran ailesi, 10. yılın sonunda yıllık 50 bin euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Trüf mantarının yüksek piyasa değeri ve talebine dikkat çeken Duran ailesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın trüf mantarı üretimini teşvik eden projeleri doğrultusunda kendi üretim planlarını hayata geçirmeye karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın trüf mantarı üretimine yönelik sağladığı teşvikler çerçevesinde, Hayati Duran’ın hazırladığı projeye yüzde 65 hibe desteği sağlandı. 250 bin lira değerinde bir projeyle trüf mantarı üretimine başlayan Duran, mevcut durumda arpa ve buğdaydan yıllık 7 bin 500 lira gelir elde ettiklerini belirtti. Trüf mantarından ilk ürünü 5 yıldan sonra almayı planladıklarını ve 5 yılın ardından yıllık 15 bin euro gelir elde etmeyi öngördüklerini vurguladı. Duran, 10. yıldan itibaren yıllık 50 bin euro gelir hedeflediklerini ifade etti.

Yozgat’taki bu yenilikçi trüf mantarı üretimi, sadece aile ekonomisine değil, bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlamayı vaat ediyor. Yerli trüf üretiminin artması ve bölge çiftçilerinin bu yüksek gelirli sektörden pay alması, Yozgat’ın tarımsal üretim potansiyelini artıracak. Ayrıca, trüf mantarının yüksek piyasa değerinin bölgeye olan ilgiyi artırması ve Yozgat'ın tarım sektörü için yeni bir cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor.