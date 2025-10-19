Sıcaklık, günün ilk saatlerinde yaklaşık 14 °C dolaylarında seyrederken, öğle saatlerinde bulut aralarından güneşin arada görünmesiyle 16-17 °C civarına yükselmesi bekleniyor. Öğleden sonra da genel olarak bulutlu seyredecek.

Akşamüstü sıcaklık yeniden düşerek 10-11 °C civarına gerileyecek.

Rüzgar ve Nem Dengesi

MGM verilerinde özellikle kuvvetli rüzgar beklentisi yer almıyor. Hafif-orta şiddette rüzgarlarla karşılaşılması muhtemel.

Bulutlu havanın etkisiyle nem oranı yüksek seyrederek havanın biraz boğucu hissettirmesine neden olabilir.

Bulut örtüsü yoğun olmasına rağmen sis, pus gibi olumsuzluklar beklenmiyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güneş bugün sık sık bulutlarla örtülecek.

Sabahın erken saatlerinde ve akşamüstü hava oldukça serin olacak. Uzmanlar, kalın giyinmekte fayda olduğunu söylüyor. Öğle saatlerinde hafif ısınma eğilimi olsa da gün içinde sıcaklık çok yüksek olmayacak.

Yağış Beklentisi Yok

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre yağmur, kar ya da yağışlı herhangi bir hava olayı görünmüyor.

