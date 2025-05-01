2025 Kurban Bayramı öncesi yürürlüğe giren yeni düzenlemelere göre, belgesiz kesim, çevre kirliliği ve açık alanda izinsiz kesim yapanlara yüksek para cezaları ve hapis yaptırımları uygulanacak. Kurallara uymayanlar için ceza tutarı 668 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

Yozgat’ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim işlemlerine yönelik sıkı tedbirler alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” ile hem bireyler hem de işletmeler için önemli yükümlülükler getirildi.

Tebliğe göre, kurban kesimini yalnızca “Kasaplık Belgesi” veya “Kurban Kesim Elemanı Sertifikası” bulunan kişiler gerçekleştirebilecek. Belgesiz kesim yapanlar hakkında idari işlem başlatılacak. Ayrıca, kurban kesimi sırasında hayvana eziyet eden kişiler, hayvan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Kesim işlemleri yalnızca belediyeler ve Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından belirlenen alanlarda yapılabilecek. Açık alanlarda veya izinsiz bölgelerde gerçekleştirilen kesimlerde ise binlerce lira para cezası uygulanacak. Kurban atıklarının çevreye gelişi güzel bırakılması ya da toprağa gömülmesi halinde kesilecek ceza tutarı 668 bin TL’yi aşabilecek.

İstanbul’da kurbanlık hayvan satış alanları 22 Mayıs itibarıyla açılacak. Kesim alanlarında ise bu yıl ilk kez randevu sistemi devreye alınacak. Sistem sayesinde hem yoğunluk önlenecek hem de hijyen kurallarının uygulanması sağlanacak.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geliştirdiği “Tarım Cebimde” mobil uygulaması üzerinden vatandaşlar, kurbanlık hayvanların sağlık durumu ve menşe bilgilerini kolaylıkla sorgulayabilecek. Bu adım, sahteciliklerin önüne geçmeyi ve vatandaşların güvenli bir şekilde kurbanlık alışverişi yapmasını hedefliyor.

Yetkililer, vatandaşları yalnızca izinli alanlardan alışveriş yapmaları ve belgeli kişilerden kesim hizmeti almaları konusunda uyarıyor. Kurallara uyanların, hem yasal yaptırımlardan korunacağı hem de huzurlu bir bayram geçireceği vurgulanıyor.