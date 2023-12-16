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Yozgat'ta 16 Aralık tarihinde planlanan elektrik kesintisi, bir dizi ilçede yaşam koşullarını etkileyecek. Bu kesinti, elektrik altyapısının bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek. İşte, etkilenecek ilçeler ve kesintiyle ilgili önemli detaylar:

ETKİLENECEK İLÇELER VE KESİNTİNİN NEDENİ

Yozgat'ın farklı ilçelerinde planlanan elektrik kesintisi, elektrik şebekesinin bakım ve iyileştirme çalışmalarından kaynaklandığı söyleniyor. Hem şehir merkezinde hem de belirlenen çevre ilçelerde uygulanacak olan kesinti, elektrik dağıtım şirketinin resmi web sitesi ve duyurularında detaylı bir şekilde açıklandı.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Vatandaşlar ve özellikle kurumlar ile acil servis sağlayıcıları, elektrik kesintisi sırasında mağduriyet yaşamamak adına gerekli tedbirleri almalıdır. Elektronik cihazların korunması için gerekli hazırlıkları yapılmasının önemli olduğu kaydedildi. Kesinti süresi ve kesintinin yapılacağı saatler, elektrik dağıtım şirketinin resmi duyurularında detaylı olarak yer alacak.

ELEKTRİK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Bu kesinti, Yozgat'ın elektrik altyapısını güçlendirmek ve daha etkin bir elektrik dağıtımını sağlamak adına atılan önemli bir adımdır. Vatandaşların bu konuda bilgi sahibi olmaları ve gerekli hazırlıkları yapmaları, olası sorunların önceden önlenmesine katkı sağlayacak. Elektrik dağıtım şirketinin duyurularını takip etmek ise bu süreçte önem arz ediyor.