Yaklaşık 10 metre yükseklikten akan su, bölgeye gelen doğaseverlere adeta görsel şölen sunuyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Evci köyünde yer alan şelale, son günlerde etkili olan yağışların ardından yeniden çağlamaya başladı.

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bir vadinin ortasında yer alan ve düz duvar yapısıyla dikkat çeken şelale, doğa tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

Ziyaretçiler, bölgeye ulaşmak için patika yolları kullanırken, manzaranın tadını çıkararak fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmiyor.

Arkadaşıyla birlikte şelaleyi ziyaret eden Recep Çetin, doğayla baş başa kalmak isteyen herkesi bölgeye davet etti.

Çetin, "Buraya arkadaşımla beraber keşfetmeye geldik. Güzel bir şelale, köyün hemen ilerisinde. Tabi yolu biraz zor bulunuyor ama köylülere sorduğunuzda yardımcı oluyorlar. Doğal bir ortam oluşmuş. Ancak sular çekilince, özellikle iki ay sonra bu güzelliği göremeyebiliriz. Onun için zaman kaybetmeden herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

Evci Şelalesi'ni ilk kez sosyal medyada gördüğünü söyleyen İbrahim Erdoğan ise "Burayı sosyal medyada gördüm. Ambiyansı çok güzel bir yer. Sular çekilmeden gelip görmek istedik. Fotoğraflarını, videolarını çektik. Güzel bir anı oldu. Kısmet olursa ilerleyen zamanlarda ailemle birlikte gelmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelale, kısa süreliğine de olsa doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için eşsiz bir alternatif sunuyor.