Yozgat’ta bulunan bir markette 22 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak “Fırsat Günleri” kampanyasıyla müşterilerine geniş ürün yelpazesinde cazip indirimler sunuyor.
Elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine kadar onlarca ürün, sınırlı süreyle avantajlı fiyatlarla satışa çıkıyor.
Elektrikli Ev Aletlerinde Büyük İndirim
Yozgat’ta da birçok şubesi bulunan Tarım Kredi Market’in kampanya kapsamında öne çıkan ürünleri arasında ısıtıcılar, pişiriciler ve elektrikli mutfak aletleri dikkat çekiyor.
Hometech Elektrikli Yatay Isıtıcı (4400) – 899 TL
Hometech Elektrikli Dikey Isıtıcı (2200) – 1.399 TL
Conti Elektrikli Basınçlı Pişirici – 1.799 TL
Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve – 449 TL
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ısıtıcı ürünlere yönelik talebin artması beklenirken, Tarım Kredi Market’in bu kampanyası tüketiciler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Mutfak Ürünlerinde Geniş Kapsamlı Kampanya
Mutfak gereçleri ve ev eşyalarında da çok sayıda ürün indirim listesinde yer aldı.
Platinyum, Queen, Papilla, Borcam, Lav ve Paşabahçe gibi markaların ürünleri kampanya kapsamında raflarda olacak.
Platinyum serisi:
Orta Boy Çaydanlık/Demlik – 899 TL
Basık Tencere – 899 TL
Derin Tencere – 899 TL
Tava – 799 TL
Queen serisi:
Derin Tencere (18 CM) – 749 TL
Derin Tencere (20 CM) – 799 TL
Derin Tencere (24 CM) – 949 TL
Derin Tencere (26 CM) – 979 TL
Diğer indirimli ürünler:
Bella Güveç (14 CM) – 299,90 TL
Papilla Ocak Üstü Döküm Tostmatik – 589 TL
Saç Kavurma Tavası – 299,90 TL
Borcam Dikdörtgen Tencere – 289,90 TL
Cam, Porselen ve Saklama Ürünlerinde Fırsatlar
Evlerde sık kullanılan cam ve porselen ürünlerde de indirim dikkat çekiyor.
Dila Porselen Kahve Takımı (12 Parça) – 349,90 TL
Lav Ada Kulplu Çay Bardağı (3’lü) – 119,90 TL
Mercan Kulplu Bardak – 39,90 TL
Space Su Bardağı (6’lı) – 109,90 TL
Lav Kavanoz – 18,90 TL
Paşabahçe Kavanoz – 13,90 TL
Sarkap Kavanoz Kapağı (10’lu)** – 34,90 TL
Saklama ürünlerinde de dikkat çeken fırsatlar bulunuyor:
Frezya Renkli Plastik Kapak Saklama Kabı (3’lü) – 149,90 TL
Pudding Renkli Kapaklı Saklama Kabı Seti (4’lü) – 189,90 TL
Lav Duo Saklama Kabı – 49,90 TL
Tüketicilere Uyarı: Stoklarla Sınırlı!
Tarım Kredi Market yetkilileri, kampanya döneminde ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu ve indirimlerin sadece 22 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında geçerli olacağını hatırlattı.
Market zinciri, ülke genelindeki yüzlerce mağazasında aynı anda başlayacak kampanyayla tüketicilere uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşma fırsatı sunmayı amaçlıyor.