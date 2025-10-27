Yozgat’ta bulunan bir markette 22 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak “Fırsat Günleri” kampanyasıyla müşterilerine geniş ürün yelpazesinde cazip indirimler sunuyor.

Elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine kadar onlarca ürün, sınırlı süreyle avantajlı fiyatlarla satışa çıkıyor.

Elektrikli Ev Aletlerinde Büyük İndirim

Yozgat’ta da birçok şubesi bulunan Tarım Kredi Market’in kampanya kapsamında öne çıkan ürünleri arasında ısıtıcılar, pişiriciler ve elektrikli mutfak aletleri dikkat çekiyor.

Hometech Elektrikli Yatay Isıtıcı (4400) – 899 TL

Hometech Elektrikli Dikey Isıtıcı (2200) – 1.399 TL

Conti Elektrikli Basınçlı Pişirici – 1.799 TL

Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve – 449 TL

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ısıtıcı ürünlere yönelik talebin artması beklenirken, Tarım Kredi Market’in bu kampanyası tüketiciler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Mutfak Ürünlerinde Geniş Kapsamlı Kampanya

Mutfak gereçleri ve ev eşyalarında da çok sayıda ürün indirim listesinde yer aldı.

Platinyum, Queen, Papilla, Borcam, Lav ve Paşabahçe gibi markaların ürünleri kampanya kapsamında raflarda olacak.

Platinyum serisi:

Orta Boy Çaydanlık/Demlik – 899 TL

Basık Tencere – 899 TL

Derin Tencere – 899 TL

Tava – 799 TL

Queen serisi:

Derin Tencere (18 CM) – 749 TL

Derin Tencere (20 CM) – 799 TL

Derin Tencere (24 CM) – 949 TL

Derin Tencere (26 CM) – 979 TL

Diğer indirimli ürünler:

Bella Güveç (14 CM) – 299,90 TL

Papilla Ocak Üstü Döküm Tostmatik – 589 TL

Saç Kavurma Tavası – 299,90 TL

Borcam Dikdörtgen Tencere – 289,90 TL

Cam, Porselen ve Saklama Ürünlerinde Fırsatlar

Evlerde sık kullanılan cam ve porselen ürünlerde de indirim dikkat çekiyor.

Dila Porselen Kahve Takımı (12 Parça) – 349,90 TL

Lav Ada Kulplu Çay Bardağı (3’lü) – 119,90 TL

Mercan Kulplu Bardak – 39,90 TL

Space Su Bardağı (6’lı) – 109,90 TL

Lav Kavanoz – 18,90 TL

Paşabahçe Kavanoz – 13,90 TL

Sarkap Kavanoz Kapağı (10’lu)** – 34,90 TL

Saklama ürünlerinde de dikkat çeken fırsatlar bulunuyor:

Frezya Renkli Plastik Kapak Saklama Kabı (3’lü) – 149,90 TL

Pudding Renkli Kapaklı Saklama Kabı Seti (4’lü) – 189,90 TL

Lav Duo Saklama Kabı – 49,90 TL

Tüketicilere Uyarı: Stoklarla Sınırlı!

Tarım Kredi Market yetkilileri, kampanya döneminde ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu ve indirimlerin sadece 22 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında geçerli olacağını hatırlattı.

Market zinciri, ülke genelindeki yüzlerce mağazasında aynı anda başlayacak kampanyayla tüketicilere uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşma fırsatı sunmayı amaçlıyor.