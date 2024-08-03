Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki en büyük anlaşmazlık konularından biri, kira ödemelerinin zamanında yapılmamasıdır. Özellikle kira gelirleriyle geçimini sağlayan veya borçlarını ödemek için bu gelire ihtiyaç duyan ev sahipleri, kiracının kira ödememesi durumunda büyük zorluklarla karşılaşabilir.

KİRACI KAÇ AY KİRA ÖDEMEZSE TAHLİYE EDİLİR?

Kiracıların, kira ödemelerini yapmamaları durumunda belirli bir ay hakkı bulunmamaktadır. Kiracının en önemli yükümlülüğü, kira ödemelerini zamanında ve eksiksiz yapmaktır. Bir ay bile gecikme, kiracı için sorun yaratabilir ve ev sahibine çeşitli haklar tanıyabilir.

Ev sahibinin, kiracıyı tahliye edebilmesi için aynı sözleşme yılı içinde kiracıya iki kez haklı ihtar göndermiş olması gerekmektedir. Bu ihtar sadece kira borcuyla ilgili değil, aynı zamanda kiracıya yönelik diğer haklı gerekçelerle de yapılabilir. Ancak kira borcunun ödenmemesi, açık bir haklı gerekçe olarak kabul edilmektedir.

Eğer kiracı, iki ay boyunca kira ödemelerini yapmazsa ve ev sahibi her iki ay için de ayrı ayrı ihtar gönderirse, ev sahibi mahkemeye başvurarak kiracının tahliyesini talep edebilir. Ancak bu durum, kiracının hemen evden çıkarılacağı anlamına gelmez. Mahkeme süreci genellikle en az 2 yıl sürebilir ve bu süre sonunda kiracı evden tahliye edilebilir.

Bu süreç, kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için hukuki bir yol sunarken, her iki tarafın da haklarını korumayı amaçlamaktadır. Ev sahipleri, kiracılarıyla yaşadıkları sorunları hukuki yollardan çözmek için gerekli adımları atarken, kiracılar da kira ödemelerini düzenli yaparak bu tür durumlarla karşılaşmaktan kaçınmalıdır.