Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ancak Bağ-Kur (4B) sigortası bulunmayan vatandaşları sigortalı saymaya başladı. Bu uygulama kapsamında Yozgat’ta çok sayıda tarım çalışanı, herhangi bir başvuru yapmadan aylık 9.036,91 TL tutarında prim borcuna muhatap oldu.

SGK düzenlemesine göre, 65 yaş ve üzerindeki çiftçiler prim borcundan muaf tutulabiliyor. Ancak bu muafiyet otomatik olarak gerçekleşmiyor. Muafiyet hakkından yararlanmak isteyenlerin bizzat SGK müdürlüklerine giderek dilekçe vermesi gerekiyor.

Yozgat’ta çok sayıda çiftçi yeni uygulamanın farkında değil. Durumu sonradan öğrenen birçok vatandaş, dilekçe vermediği için borçlandırılıyor ve gecikme faizleri ile karşılaşıyor. SGK’nın bu düzenlemeyi kamuoyuna yeterince duyurmaması, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin mağduriyetini artırdı.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, borç durumlarını genellikle e-Devlet üzerinden tesadüfen fark ettiklerini belirtti.

Uzmanlar, sistemin sadeleştirilmesi ve 65 yaş üstü çiftçilerin muafiyetinin otomatik olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor. SGK yetkilileri ise vatandaşlara borç durumu ve muafiyet haklarını düzenli olarak e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri ve gerekli durumlarda en yakın SGK müdürlüğüne giderek dilekçe vermelerini öneriyor.

Mali müşavirler, uygulamanın takip edilmemesi halinde prim borçlarının hızla artarak gecikme zammıyla ödenmesinin güçleşeceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle kırsal bölgelerde yaşlı nüfusun yoğunluğu nedeniyle muhtarlar aracılığıyla bilgilendirme yapılması talep ediliyor.