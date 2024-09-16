Yozgat Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15 Eylül 2024 tarihi itibariyle son erdi. Geçen yıl 234 bin ziyaretçiyi ağırlayan Yozgat Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı bu yıl yaklaşık 239 bin kişiyi ağırladı.

389 markanın ürün ve hizmet sergilediği fuar başta Türk tarım sektörünün ilerlemesine büyük katkı sundu.

Fuarda yeni teknik ve teknolojilerin çiftçilere ulaştırılması, ürünsel bazda yeni alıcılar ile teknik ekipman ve makine konusundaki yeniliklerin sektör temsilcileri ve nihai tüketicilerle buluşturulması ve bir araya getirildi.

KONYA’DAN SONRA BÖLGENİN EN BÜYÜK TARIM FUARI YOZGAT’TA!

KOBİ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Tokat, bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarını Yozgat ve çevre illerden gelen 239 bin kişi ziyaret ettiğini söyleyerek gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Fuarda 4 günlük sürede 1 milyar 280 milyonluk işlem hacmi gerçekleştiğini belirten Başkan Tokat, Yozgat Tarım Fuarının, Konya Tarım Fuarından sonra bölgenin en büyük tarım fuarı olma özelliğini koruduğunu aktardı.

“1 MİLYAR 280 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ GERÇEKLEŞTİ”

Başkan Tokat, “14’üncüsü düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarını Yozgat ve çevre illerden gelen 239 bin kişi ziyaret etti. Fuarda 4 günlük sürede 1 milyar 280 milyonluk işlem hacmi gerçekleşti. Böylelikle Yozgat Tarım Fuarı Konya Tarım Fuarından sonra bölgenin en büyük tarım fuarı olma özelliğini korudu” ifadelerini kullandı.

Tokat, Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon tarafından Yozgat Fuar merkezinde 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde Yozgat Belediyesi ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasının katkıları ve Yozgat Ziraat Odası Başkanlığı, Yozgat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanlığı, Yozgat Ticaret Borsası, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgat İl Tarım Orman Müdürlüğü, Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi, Yozgat İlçe Ziraat Odaları destekleriyle 14. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı düzenlendiğini söyledi.