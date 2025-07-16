Bilimsel adı Achillea millefolium olan bu bitki, bölge halkı tarafından yüzyıllardır doğal tedavi yöntemlerinde kullanılıyor.

Civanperçemi; antiseptik, anti-enflamatuar ve yatıştırıcı etkileriyle biliniyor. Özellikle iltihap giderici özelliği sayesinde çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olabiliyor. Bunun yanında sindirim sistemine destek olması, bağışıklığı güçlendirmesi ve soğuk algınlığı gibi yaygın hastalıkların etkilerini hafifletmesi nedeniyle halk arasında yaygın biçimde tüketiliyor.

Yozgat’ta yetişen civanperçemi, geçmişten günümüze halk hekimliğinde yer bulan bitkiler arasında. Kurutularak çay formunda kullanılan bu bitki, aynı zamanda merhem ve yağ yapımında da tercih ediliyor. Bölge halkı, bu şifalı bitkinin özellikle yaz aylarında toplandığını ve geleneksel yöntemlerle kurutularak saklandığını belirtiyor.

Civanperçemi Faydaları Nelerdir?

Civanperçemi, soğuk algınlığı ve saman nezlesi semptomlarını hafifletmeye, adet söktürmeye ve adet sancısını hafifletmeye, iştah kaybını teşvik ederek kilo vermeye, ateş ve soğuk algınlığını tedavi etmeye, diş ağrısını hafifletmeye ve yara iyileşmesini hızlandırmaya yardım eder.

Civanperçemi faydaları genel olarak şunlardır:

Kan basıncını düşürür: Kan damarlarının gevşemesine yardımcıdır. İdrar söktürücü özelliğiyle kan basıncının düşürülmesinde etkili olduğu bilinir.

Soğuk algınlığının etkilerini azaltır: Kış mevsiminde vücut direncinin düşmesine bağlı olarak sıklıkla soğuk algınlığı görülebilmektedir. Ateş, öksürük gibi şikayetlerin azaltılması için kurutulmuş civan perçemi demlenerek sıcak olarak tüketilebilir. Terlemeyi arttırdığı için soğuk algınlığına neden olan mikroorganizmaların vücuttan kolayca atılmasını sağlar.

Sinir sistemini ve damarları güçlendirir: Sinir sistemini güçlendirmenin yanı sıra anksiyete gibi kaygı bozukluğunun azaltılmasında da şifalı etkisini gösterir. Damarları güçlendirmeye yardımcı civanperçemi varis ve inflamasyonda destekleyici etkisini gösterir. Pıhtı oluşumunu engellemeye yardımcıdır.

Sindirim sistemini rahatlatır: Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili olur. Gaz probleminin etkilerinin azaltılmasını ve sindirimin kolaylaşmasını sağlar. Kabızlık gibi sindirim problemlerinin giderilmesinde yardımcıdır. Sindirim sisteminde mide ekşimesi, gastrit gibi problemlerin etkilerinin azaltılması için de çayının iyileştirici etkilerinden faydalanılabilir.

Bağırsaklardaki kas spazmlarını ve mide kramplarını azaltır: Civanperçemi antispazmodik etkiye sahiptir. Huzursuz bağırsak sendromunun neden olduğu, bağırsaklardaki kas spazmları yanı sıra mide kramplarını hafifletmeye yardım eder.

Sakinleştirici etkiye sahiptir: Günlük yaşamın getirdiği stres sonucu oluşabilen huzursuzluk, sinirlilik gibi durumlarda civanperçemi çayı tüketilebilir. Akşam yatmadan önce bir fincan içilmesi sakinleştirici etki yapar. Konforlu bir uyku sürecini destekler.

İltihap ve inflamasyonu giderir: Civanperçemi çayı tüketilmesi çeşitli dokularda meydana gelen iltihaplanmaların kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur. Demlenen ve soğutulan çay pamuk yardımıyla problemli bölge üzerine uygulanabilir.

Yaraları iyileştirir ve cildi onarır: Civanperçemi yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Emzirme nedeniyle meme ucunda oluşan çatlaklar için iyi gelebilir. Antiinflamatuar ve antioksidan etkisi cildi onarır.

MS hastalığının neden olduğu ataklarda sıklığı azaltabilir: Yapılan kontrollü çalışmalarda civanperçemi kullanımının Multipl Skleroz (MS) hastası kişilerde akut ataklarda sıklığı azaltabildiği, yine MS hatalarının bilişsel testlerde iyileşme kaydettiği gözlenmiştir.

Civanperçemi Nasıl Kullanılır?

Geçmişten bugüne şifalı bir bitki olarak kullanılan civanperçemi farklı şekillerde kullanılır. Civanperçeminin kullanım şekillerinden bazıları şu şekildedir:

Civan Perçemi Tozu: Civanperçemi toz haline getirilerek smoothie'lere eklenebilir, su veya meyve suyu ile karıştırılabilir.

Civan Perçemi Merhemi: Küçük yaralarda topikal olarak da kullanılan civan perçemi tozu iyileştirici bir merhem haline getirilebilir.

Civan Perçemi Bitki Çayı: Civan perçemi otu sıcak bir suya birkaç tutam atılıp demlenerek çay olarak da tüketilebilir.

Civan Perçemi Esansiyel Yağı: Civan perçemi laboratuvar ortamında uzmanlar tarafından esansiyel bir yağ haline getirilebilir. Bu yağ banyoda kullanılabilir.

Civanperçemi Çayı Nasıl Yapılır?

Bitkinin kurutulmuş çiçekli sapları kullanılarak demleme yöntemiyle çay hazırlanır. Yararlı etkilerinden faydalanabilmek için kaynatılmamalıdır. Çayı hazırlarken bitki çayı demleme bardağı kullanılabilir. Bir bardak kaynar su için 3-5 dal kurutulmuş çiçekleri eklenir ve demlenmesi beklenir. Ortalama 10-15 dakikalık demlenme süresinin sonunda süzülerek tüketilir.

Civanperçemi Çayı Ne İşe Yarar?

Civan Perçemi çayı şunlara yardımcı olur:

Cildi yeniler,

Soğuk algınlığı etkilerini azaltır,

Sindirim sistemini rahatlatır,

Damarları güçlendirir,

Kadın hastalıklarında etkilidir,

Kan basıncının düşürülmesine yardımcıdır.

Civanperçemi Zararları Nelerdir?

Hastalıkları tedavi etmeye yardımcı bitkiler doğru kullanılmadığında bazı yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olur. Civanperçeminin yanlış kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek olan yan etkilerden bazıları şu şekildedir:

Civanperçeminin yaygın kullanım alanlarından biri de gıda olarak tüketilmesidir. Thujone adı verilen bir kimyasal içeren civanperçemi kontrolsüz tüketildiğinde zehirleyici olabilir.

Bitkisel ürünlerin kullanılması ciltte alerjik reaksiyonların oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle civanperçemi içeren bir kremin kullanılması ciltte tahriş oluşmasına yol açabilir.

Civanperçeminin kontrolsüz tüketilmesi adet döngüsünü etkileyebilir veya hamilelikte düşük oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle civanperçeminin bir uzman kontrolünde kullanılması oldukça önemlidir.