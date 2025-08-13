Programa; Akdağmadeni İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, Şahnederesi Köyü Muhtarı, Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Özdemir katıldı.

Minik öğrencilerin Kursta öğrendikleri dualar okundu ve salavatlar getirildi. İlçe Müftüsü Abdullah Çolak Kur'an kurslarında verilen manevi eğitimin önemine değindi.

Çolak, çocukların küçük yaşlarda dinî değerlerle tanışmasının geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu belirterek, çocukların eğitiminde emeği geçen Şahnaderesi Köyü İmamı, öğretici Abdullah Doğansoy, Şahnaderesi Köyü Muhtarı Hakan Özdemir'e ve öğrencilerin ailelerine teşekkür etti.

Büyüklerde Kuran Kursunu birincilikle bitiren Ayşenur Güzel isimli öğrenciye ve küçüklerde kursu birincilikle bitiren Azra Taştan isimli öğrenciye Köy Muhtarı Hakan Özdemir tarafından altın hediye edildi. Kursa katılan tüm öğrencilere ise çeşitli hediyeler takdim edildi. Bu tür anlamlı bir programda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden İlçe Müftüsü Abdullah Çolak'ın öğrencilerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.