Müzisyen babalarından etkilenerek öğrendikleri birbirinden farklı enstrümanı büyük bir ustalıkla çalan Aykaç kardeşlerin yetenekleri çevredekiler tarafından da beğeniyle karşılanıyor.

Sorgun ilçesinde geçimini düğün ve organizasyonlarda müzisyenlik yaparak sağlayan Osman Aykaç, 20 yaşında tanıştığı müzik sanatını iki oğluna çocuk yaşlarda aşıladı.

Babalarıyla birlikte düğün, davet ve organizasyonlara giden Alihan Aykaç (8) ve Serkan Aykaç (7) kardeşler, bateri, saz, org ve davul gibi birçok enstrümanı büyük bir ustalıkla çalıyor.

Babalarının izinden giderek kısa zamanda kendilerini geliştiren Aykaç kardeşler, tek başlarına kullandıkları enstrüman ile söyledikleri türkü ve şarkılarla da çevresindekilerin beğenisini kazanıyor. Yetenekleri ve müziğe olan tutkularıyla dikkat çeken Aykaç kardeşler, ileride eğitim alarak iyi bir sanatçı ve müzisyen olmak istiyor.

“ÇOCUKLARIMIN İYİ BİR MÜZİSYEN OLACAKLARINA İNANIYORUM”

Çocuklarının doğuştan müziğe yeteneği olduğunu belirten baba Osman Aykaç, kendisinin 20 yaşında müzikle tanıştığını söyledi.

Çocuklarını müzik eğitimi almaları için destekleyeceğini ifade eden Aykaç, “Ben Sorgun ve Yozgat genelinde düğünlere giderek müzisyenlik yapıyorum. Dolayısıyla çocuklarım da bu sayede müziğe heveslendiler, ilk başta tepki göstermiştim sonra zamanla baktım bu hevesleri geçici değil ben de onlara bu sanatı öğretmeye başladım, onlarla birlikte çalıştık. Mümkün olduğu sürece düğünlere götürüyorum çocuklarımı, bana eşlik ediyorlar. Neşet Ertaş’ın bir sözü var, ‘müzisyen sonradan değil, doğuştan olur’ diye. Ben 20 yaşında bu sanatla tanıştım ama çocuklarımın müzisyen olarak doğduklarına inanıyorum. Müzik bilgileri çok fazla, yetenekliler de. Büyük oğlum 8, küçük oğlum da 7 yaşında ve müziğe çok ilgileri var. Büyük oğlum bozlak ve arabesk müziği çok seviyor. Onlar saza ve davula geçince çok ilgi ve alaka görüyorlar, merakla izleniyorlar. Müzik konusunda çocuklarımın eğitimini sonuna kadar destekleyeceğim, konservatuvara kadar ilerlemelerini istiyorum, müziğe yetenekleri var. Sonuna kadar onları imkanlarım dahilinde destekleyeceğim ve iyi bir müzisyen olacaklarına da inanıyorum” dedi.

“MÜZİK BENİM EN BÜYÜK TUTKUM”

Müziğe babası ile düğünlere giderek merak saldığını vurgulayan 8 yaşındaki Alihan Aykaç ise “Müziği çok seviyorum, en çok bozlak ve arabeski seviyorum, onlardan hiç kopamıyorum. Saz, org, davul ve bateri çalıyorum. Babamın yanında düğünlere giderek müziğe merak saldım. Müzik benim en büyük tutkum. Neşet Ertaş’ı çok seviyorum onu örnek alıyorum, ‘yolcu’ parçasını çok seviyorum. İleride onun gibi bir sanatçı olmak istiyorum. Bizi görenler çok şaşırıyorlar” şeklinde konuştu.

“İLERİDE İYİ BİR SANATÇI OLMAK İSTİYORUM”

7 yaşındaki Serkan Aykaç da müziği çok sevdiğini söyleyerek bilmediklerini ağabeyi Alihan Aykaç’tan öğrendiğini söyleyerek, “Abim saz çalıyor ben de bateri çalıyorum. Beraber düğünlere gidiyoruz, müzikle uğraşmayı çok seviyorum, ileri de iyi bir sanatçı olmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.