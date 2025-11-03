Yozgat’ta şehre su temini sağlayan Musabeyli Barajı terfi hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.

Su kesintisinin 03 - 04 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşeceği belirtildi.

Su kesintisinin: Mutafoğlu Mahallesi, Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi, Yukarı Çatak Mahallesi, Aşağı Çatak Mahallesi, Tuzkaya Mahallesi, Aşağı Nohutlu Mahallesi, Yukarı Nohutlu Mahallesi, Karatepe Mahallesi, Bilal Şahin Mahallesi, Agahefendi Mahallesi, İstanbulluoğlu Mahallesi’nin bir kısmı, Köseoğlu Mahallesi’nin bir kısmı ve Medrese Mahallesi’nin bir kısmında yaşanacağı söylendi.

Yetkililer, çalışmaların su temini altyapısının güvenliği ve sürekliliği açısından zorunlu olduğunu vurgularken, vatandaşlardan gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür edildi.

Yetkililer ayrıca, su kesintisi süresince vatandaşların su kullanımını planlamaları ve ihtiyaçlarını önceden karşılamaları konusunda uyarıda bulundu.