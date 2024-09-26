Uygulamaya giriş yapabilen ama para ödemesi alamayan ve oldukça yüklü miktarda para yatıran vatandaşlar, telaşa kapıldı.

Para çekmek isteyen vatandaşlara uygulama tarafından şu yanıt verildi: “Çok sayıda para çekme işlemi nedeniyle, para çekme inceleme sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlamanız gerekiyorsa, lütfen hesap bakiyenizin yüzde 20'sinden fazlasını mümkün olan en kısa sürede yatırın. TOST finans departmanı, yeni para yatıran kullanıcıların para çekme başvurularını incelemeye öncelik verecektir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.”

BİZ DEMİŞTİK!

Eylül ayının 15’inci gününde "Online Saadet Zinciri tehlikesi: Yozgat'ta 5 bin kişi risk altında” başlığıyla yaptığımız haberle vatandaşları uyarmış ve dikkatli olmaları gerektiğini söylemiştik.

Bu tür uygulamaların üyelere, başlangıçta küçük görevler alarak sisteme dahil edildiğini, belirli bir miktar para yatırmaya teşvik ettiğini ve ilk etapta yapılan ödemelerle katılımcılara güven aşılandığını kaydetmiştik.

Uzmanların, bu tür sistemlerin özellikle kısa vadede sundukları cazip fırsatlarla çok sayıda kişiyi kendine çektiğini ancak uzun vadede ciddi maddi kayıplara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunduğunu söyleyerek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirmiştik.

KÜÇÜK YATIRIMLAR, BÜYÜK RİSKLER!

Yozgat'ta 50 dolar gibi küçük meblağlarla başlayan yatırımların zamanla 50 bin, hatta 100 bin dolara kadar çıkabildiği belirtiliyor. Bu durum, vatandaşların sisteme güveninin artmasına ve daha büyük yatırımlar yapmalarına neden oluyordu.

Sisteme dahil olan katılımcılara, ne kadar çok yeni üye kazandırırlarsa o kadar fazla kazanç elde edecekleri söylenirken özellikle internet ve sosyal medya aracılığıyla hızla yayılan bu sistemler, şehirde büyük ilgi görüyordu.

Son veriler, Yozgat genelinde yaklaşık 5 bin kişinin bu tür platformlara para yatırdığını gösterirken bu sayı, şehir nüfusuna oranlandığında oldukça dikkat çekici bir büyüklük arz ediyor.