Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akdağmadeni ilçesine bağlı Arslanlı köyü, Boğazköy köyü ve bağlı mahallelerde 27 Eylül 2025 Cumartesi günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları dolayısıyla elektrik verilemeyecek.

Saraykent ilçesine bağlı Altunsu köyü ve merkez köyü bölgelerinde de 28 Eylül 2025 Pazar günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak.

Sorgun ilçesine bağlı Alcı köyünde ise 28 Eylül 2025 Pazar günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, kesintilerin iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapılacağı vurgulandı.