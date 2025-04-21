İl genelinde birçok meslek grubunu kapsayan ilanlar, iş arayan vatandaşlara yeni istihdam fırsatları sunuyor.

İlanlara göre, Yozgat merkez ve ilçelerinde en çok alım yapılan meslek grupları arasında beden işçisi, teknik ressam, servis elemanı, kasiyer, temizlik görevlisi ve aşçı yer alıyor. Öte yandan mühendislik, grafik tasarımı, forklift operatörlüğü, muhasebe ve gıda teknolojisi gibi çeşitli uzmanlık alanlarında da personel ihtiyacı bulunuyor.

İlçelere göre dağılım şu şekilde:

Yozgat merkez: 61 kişi

Yerköy: 36 kişi

Sorgun: 11 kişi

Boğazlıyan: 4 kişi

Sarıkaya, Şefaatli ve Akdağmadeni: Toplam 4 kişi

Alım yapılacak pozisyonlar arasında şoför, market elemanı, marangoz, kaynakçı, kurye, otel görevlisi, çaycı, garson, mühendis ve operatör gibi birçok farklı iş kolu yer alıyor.

Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden veya il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler İŞKUR'un "Açık İş İlanları" bölümünde yayımlandı.