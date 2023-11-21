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Yozgat'ta Eylül ayında 118 bin 175 olan araç sayısı Ekim ayında 118 bin 743 olarak kaydedildi.

Otomobil piyasasındaki durgunluk istatistiklere yansıdı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 7 azaldı.

Buna göre, Ekim ayında 184 bin 767 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,0'ını motosiklet, yüzde 40,9'unu otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7 azaldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 4,1, otomobilde yüzde 2,5 artarken motosiklette yüzde 14,1, kamyonette yüzde 11,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 11,1, traktörde yüzde 6, otobüste yüzde 2,2 ve kamyonda yüzde 1,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,4 arttı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 196,4, motosiklette yüzde 158,8, otomobilde yüzde 72,3, otobüste yüzde 28,7, kamyonda yüzde 17,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 3,0, traktörde yüzde 2,3 artarken kamyonette yüzde 5,3 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI EKİM AYI SONU İTİBARIYLA 28 MİLYON 365 BİN 819 OLDU

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,0'ını otomobil, yüzde 17,4'ünü motosiklet, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 723 bin 1 adet taşıtın devri yapıldı. Ekim ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 62,1'ini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 12,9'unu motosiklet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 1 MİLYON 908 BİN 720 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 89,0 artarak 1 milyon 908 bin 720 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,2 azalarak 25 bin 80 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 883 bin 640 adet artış gerçekleşti.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 66'SI BENZİN YAKITLI

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 adet otomobilin yüzde 66,0'ı benzinli, yüzde 17,6'sı dizel, yüzde 9,1'i hibrit, yüzde 5,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li oldu. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 44 bin 117 adet otomobilin ise yüzde 35,9'u dizel, yüzde 33,7'si LPG'li, yüzde 28,4'ü benzinli, yüzde 1,4'ü hibrit ve yüzde 0,4'ü elektrikli oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.