ÇEKOOP’un Başkanı Gülten Bulut, kooperatifin adını ve görsellerini izinsiz kullanarak satış yapan bir başka işletme hakkında kamuoyunu uyardı.

Kooperatif tarafından üretilen turşu, salça, marmelat, elma ve alıç sirkesi, pekmez, erişte, mantı, bulgur gibi birçok yerel ürün, ünlü bir internet satış mağazasında pazarlanıyor.

Ancak, ÇEKOOP’un adı ve logosu, aynı platformda başka bir işletme tarafından da izinsiz şekilde kullanıldığı aktarıldı.

Başkan Bulut, bu durumu sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Bulut, “Sivas’tan getir yöresel ürünleri” adıyla satış yapan kişilerin, ÇEKOOP’a ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak kendi ürünlerini sattığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bulut, “Sevgili dostlar, Trendyol platformunda bizim adımızı kullanarak (Sivas’tan getir yöresel ürünleri) kendi turşularını satıyorlar. Lütfen ürünlerimizi alırken satıcının ‘ÇEKOOP Çayıralan’ olmasına dikkat ediniz” ifadelerini kullandı.

ÇEKOOP, Çayıralan’daki kadınlar tarafından kurulan ve faaliyetlerini sürdüren bir kooperatif olarak, yöresel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması yoluyla kadınlara istihdam sağlıyor.

Kadınlar, yaz mevsiminde turşu, salça, marmelat, sirke, pekmez gibi ürünler üretirken, kış mevsiminde tandırda gözleme ve bazlama yaparak üretim faaliyetlerine devam ediyorlar.

Kooperatif, aynı zamanda yerel çiftçilerden temin ettiği domates, biber, nohut ve yeşil mercimeği işleyerek katma değeri yüksek ürünler haline getiriyor.

Başkan Bulut’un yaptığı uyarının ardından, tüketicilerin dikkatli olması ve ürün satın alırken ÇEKOOP ismine ve logosuna özen göstermesi gerektiği vurgulandı.