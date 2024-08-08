Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, çölyak hastaları için büyük bir ihtiyaç olan ‘Glütensiz Kafe' projesini hayata geçirdi.

Aşağı Nohutlu Mahallesi Şehit Korgeneral Osman Erbaş Meydanı'nda bulunan Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nin bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan Başkan Arslan, tesisi çölyak hastalarının güvenle ve rahatlıkla yemek yiyebileceği bir mekan haline getirdi.

Glütensiz Kafenin açılmasıyla birlikte glütensiz besinlerden oluşan menü, daha ilk günden kafeye gelen hastaların ilgisi ile karşılaştı.

“ÇÖLYAK VE DİYABET HASTALARININ YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRACAK”

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, glütensiz kafe projesinin Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu söyleyerek projenin çölyak ve diyabet hastalarının yaşamlarını kolaylaştıracağını ifade etti. Başkan Arslan, Yozgat Belediyesi'ne ait Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nin bakım ve onarım çalışmalarından sonra yeniden açılarak glütensiz kafeye dönüştürüldüğünü belirtti. Arslan, “Son dönemde çok ciddi bir sağlık sorununa sebep olan glüten dediğimiz bir madde var. Birçok insanımız glüten alerjisi sebebiyle sıkıntı çekiyor. Tabi bu arada Çölyak dediğimiz hastalığa yakalanmış olan ilimizde epeyce bir insanımız var. Sosyal sorumluluk içerisinde bu gruba hitap etmek istedik ve aynı zamanda da sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek için glütensiz ürünlerin olacağı bu kafeyi hizmeti açmak istedik. Burada glütensiz ürünler sunulacak, hiçbir şekilde başka ürünü buraya sokmayacağız. Bu proje tabii ki Yozgat'ta bir ilk aslında Türkiye'nin birçok ilinde de böyle bir çalışma yok. Biz bu projeyle Türkiye'ye örnek oluşturmak istedik” dedi.

“KAFEDE SADECE GLÜTENSİZ ÜRÜNLER YER ALACAK”

Kafenin açılışının yoğun ilgi gördüğünü de ifade eden Başkan Arslan, “Yozgat'ın böyle bir kafeye, glütensiz ürünlerin satıldığı bir kafeye ne kadar ihtiyacı olduğunu birlikte gördük ve biz bu şekilde bu kafeyi çalıştıracağız. Burada vatandaşa tamamen sağlıklı ürünler sunulacak, glütensiz ürünler sunulacak. Burası tabii sadece hastalara hitap etmiyor aynı zamanda sağlıklı insanların da glütensiz olarak beslenmesi son derece önemli. Sağlığımızı da korumamız lazım. Hem sağlıklı insanlar hem de başta çölyak olmak üzere birtakım sindirim sistemi ile ilgili hastalıklara sahip olan hemşerilerimiz de buradan istifade etmiş olacaklar” şeklinde konuştu.

“ÇÖLYAK HASTALARININ TALEBİNE GÖRE ÜRÜNLER YER ALACAK”

İzmir'de yaşayan, 6 yıl önce kendisine çölyak hastalığı tanısı konulan ve Yozgat Belediyesi'nin talepleri doğrultusunda glütensiz ürünlerin tedarikçisi olarak kentte geldiklerini belirten Gizem Duman ise, çölyak hastalarının sosyal yaşamda karşılaştığı sorunlar nedeniyle glütensiz ürünler üretmeye başladığını ve bu doğrultu da İzmir'de restoran açma kararı aldığını söyledi. Yozgat'ta resmiyette 350'ye yakın çölyak hastası olduğunu vurgulayan Duman, “Yozgat Belediyesi'nin öncülüğünde tedarikçi firma olarak kente geldik. Yozgat'ta çölyak hastalarının dışında glütensiz beslenmek zorunda olan insanlar olabilir diye bu süreçte elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ürünlere olan ilgili ilk etapta çok yüksek oldu, ben bir çölyak hastası olarak Yozgat'a bu ürünleri ulaştırdığımız için çok mutluyum. İnşallah diğer iller de böyle bir girişim de bulunurlar da oradaki hastalara da elimize uzatabiliriz. Biz çölyak hastaları olarak dışarıya çıkıp rahat bir şekilde bir şeyler yiyebilmek istiyoruz. Burada en başta kalorisi düşük ekmek, hamburger ekmekleri, pizza ön pişirmeli, lahmacun gibi ürünlerin yanı sıra ayrıca ilerleyen günlerde sıcak mutfağımız olacak. Talep doğrultusunda da bu ürünleri yine arttırabiliriz, tatlı çeşitlerini artırabiliriz. Burada çölyak hastalarının talebine göre ürün çeşitliliğini artıracağız” ifadelerine yer verdi.

“BİR AYLIK YİYECEĞİMİ KAYSERİ'DEN GETİRMİŞTİM”

Kayseri'den staj için memleketi Yozgat'a gelirken yanında bir aylık yiyeceğini getiren Merve Nur Örmüş ise “Erciyes Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisiyim, buraya staj için geldim. Burada glütensiz yiyecek imkanı olmadığı için bir aylık yiyeceğimi Kayseri'den getirmiştim. Öğrendik ki bu imkanlardan faydalanabileceğimiz bir kafe açılmış, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Sosyalleşmek isteyen tüm çölyak hastalarını da buraya bekliyorum” dedi.

“YİYECEĞİMİZ ÜRÜNLERİ BAŞKA ŞEHİRLERDEN ALMAK ZORUNDA KALIYORDUK”

Çölyak hastaları için böyle bir kafenin açılmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Ayça Karakoç da, “Bu güne kadar çölyak hastalarıyla ilgili bir çalışma olmadığı için büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Yozgat'ta yiyebileceğimiz ürünler bulamıyorduk ve şehir dışından toplu almak zorunda kalıyorduk. Arkadaşlarımızla gidip sohbet edebileceğimiz bir imkanımız olmuyordu. Ama burası bizim için çok güzel bir yer oldu, umarım ürün çeşitliliği de gelişerek devam eder. Artık arkadaşlarımızla burada rahatlıkla görüşüp bir şeyler yiyip içebileceğimiz bir yer oldu” diye konuştu.