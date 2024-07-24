YOBÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doktor Öğretim Üyesi Tolga Aydın, saç dökülmesinde, dökülme nedenini ortaya koymak ve nedene göre tedavi uygulamak gerektiğini söyledi.

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde saç dökülmesi tedavisinin daha etkin yapılması için saç analizi yapıldığını belirten Aydın, öncelikle saç dökülmesinin nedenlerinin ortaya konmasının önemli olduğunu belirtti.

Aydın, saç analizi ve araştırılan laboratuvar tetkikler ve hastanın öyküsü ile hastalardaki dökülmenin nedenini araştırmak gerektiğini anlatarak, "Genetik faktörler kaynaklı dökülme, erkek tipi dökülme, hamilelik, doğum, menapoz, tiroid hormonları gibi hormonal değişikliklere bağlı dökülme, vitamin ve mineral eksikliğine bağlı dökülme, saçkıran, alopesi gibi altta yatan hastalıklara bağlı dökülme, stres kaynaklı dökülme gibi tanı koymak gerekir" dedi.

Saç dökülmesine neden olan yanlışlardan birin de özellikle baş örtüsü kullanan kadınlar saçları daha düzgün durması için saçları yanlardan çekerek şekil vermeler olduğunu aktaran Aydın, "Biz buna gerilim tipi saç dökülmesi diyoruz ki geri dönüşü çok zordur. Saçların gerilim şeklinde geriye doğru çektirip, bağlayıp örtündükleri zaman o bölgelerden saç dökülmesi olur. Yine saçlar havasız kaldığı zaman saç dökülmesi artar. Sürekli sıkı toplu saç, saçın dökülmesine sebebiyet verir. Bunlara ek olarak saçın iki güne birden daha sık yıkanması, sık sık şekil vermek için saça ve saçlı deriye fön uygulamasının yapılması ve sık kimyasal uygulamalar saçların dökülmesini arttırır. Doğru bilinen yanlışlarının en başında bunlar gelir" diye konuştu.

Aydın, doğum sonrası saç dökülmesinin olabileceğini, doğum sonrası değişen hormonal yapının yanı sıra vitamin ve mineral dengesinin de kontrol edilmesi gerektiğini, doğum sonrası normaldir, dökülür deyip bırakılırsa vitamin kaynaklı dökülmeler daha da şiddetlenebileceğini aktardı.

“KADINLARDA DA GÖRÜLEBİLİR”

Aydın, erkek tipi saç dökümü kadınlarda da görülebildiğini ifade ederek şunları kaydetti: "Saç dökülmesi olduğunda, hemen gidip krem, şampuan, losyon ya da dökülme karşıtı ürünler kullanmadan önce bizim önerimiz, bir saç analizi ve bazı tıbbi tetkiklerin yapılmasıdır. Özellikle kadınlarda hormonal profile bakılması gerekir. Bu erkekler için de geçerlidir. Çünkü erkek tipi dökülme, kadında tespit edildiği zaman erkek hormonlarında artış ya da kadın hormonlarında bir azalma var mı diye araştırmak gerekir. Bu tetkikler yapılmadan saç dökülme karşıtı bir sürece başlanırsa boşuna kürek çekilmiş olur ve altta yatan hastalık gözden kaçmış olur. O yüzden her saç dökülmesi bireysel olarak kabul edilmeli. Kişiye uygun araştırılıp tedavi uygulanmalı. Saç dökülmelerine bütüncül yaklaşılmalı."

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde saç dökülmelerine karşı saç analizi ilk defa yapılmaya başlanıldığına belirten Aydın, "Saç analizi ile saç dökülmesinin nedenlerinden birkaçı araştırılıyor, analiz yapılıyor. Daha sonra da tedavi süreci başlıyor. O yüzden saç dökülmesi olan kişilerin saç analizi ve gerekli tıbbi tetkiklerinin yapılmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydın, saçların şampuanla yıkandıktan sonra çok iyi durulanması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Duş esnasında saç iyi durulanmaz ise sülfatlı şampuanlardaki sülfat saç köklerinde birikiyor. O yüzden en önemli şeylerden bir tanesi de saçları iyice durulamak. Kadın ve erkek cinsiyet için de aynı şey geçerli. Eğer yapılabiliyorsa durulama esnasında tahta yuvarlak uçlu taraklar ile saçı saçlı deriden itibaren taramak, saçlı derinin kan dolaşımını arttırdığı gibi sülfat kalıntılarının saçtan daha kolay uzaklaşmasına yardımcı olur."