Şahısların üzerinde yapılan arama neticesinde; 3 adet tabanca, 27 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç., H.T. ve K.S. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği aktarıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet çalışmaları kapsamında; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Ağustos 2024 tarihinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Yozgat’ın x köyünde düğünde havaya ateş açılması olayı ile ilgili olarak; Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; düğünde havaya açtığı tespit edilen M.Ç., H.T. ve K.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların üzerinde yapılan arama neticesinde; 3 adet tabanca, 27 adet fişek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan (M.Ç.) , (H.T.) ve (K.S.) isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak, tüm vatandaşlarımızı düğün ve benzeri toplu etkinliklerde ateşli silah kullanmamaları konusunda bilinçlendirmeye, bir anlık heyecan ya da sevinçle yapılan bu tür davranışlar, ağır hukuki sonuçlara yol açabileceği gibi, telafisi mümkün olmaya sonuçlara neden olabilir. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü suç ve suçlularla mücadele azim ve kararlılıkla devam etmektedir” İfadelerini kullandı.