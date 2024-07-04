TÜVTÜRK, araç sahiplerine yönelik önemli bir duyuru yaptı. Yeni düzenlemeyle birlikte, belirli araçlar araç muayenesi sırasında ek testlerden muaf tutulacak. Bu değişiklik, milyonlarca sürücünün yüzünü güldürdü.

RANDEVUSUZ MUAYENE DÖNEMİ SONA ERİYOR

Türkiye’de trafiğe kayıtlı milyonlarca aracın muayene işlemlerini daha düzenli hale getirmek için TÜVTÜRK, randevusuz muayene işlemlerine son verdi.

Artık araç sahipleri, TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesinden randevu alarak muayeneye gidebilecek. Bu değişiklik, muayene süreçlerinin daha verimli ve düzenli olmasını hedefliyor.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Araç sahipleri, TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesine girerek, gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenebilir ve uygun tarihleri kontrol ederek randevu alabilirler. İnternet üzerinden alınan randevu sayesinde sürücüler, belirledikleri gün ve saatte araçlarını muayeneye götürebilirler.

EK TESTTEN MUAFİYET

Araç sahipleri, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlarda “egzoz pulu” adı verilen egzoz gazı emisyon ölçümü testini yaptırarak bu belgeyi muayene sırasında yetkililere sunabilir ve ek bir testten muaf tutulabilirler.

Bu muafiyet, sürücülerin muayene işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamalarını sağlayacak.

GEZİCİ İSTASYONLAR HİZMETTE

TÜVTÜRK’ün gezici istasyonları, araç sahiplerinin muayene süreçlerinde yaşadığı zorlukları büyük ölçüde azaltmayı amaçlıyor.

Bu istasyonlar sayesinde araç sahipleri, belirlenen tarihlerde randevu alarak muayenelerini gerçekleştirebilir ve araçlarının güvenliğini ve çevreye duyarlılığını sağlayabilirler.

TÜVTÜRK’ün bu yeni uygulamaları, trafik güvenliği ve çevre koruma açısından önemli adımlar atılmasını sağlayacak.