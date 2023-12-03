Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Türkiye genelindeki market indirim kampanyalarını titizlikle takip edenlerin dikkatini çekiyor. Şimdi ise Tarım Kredi, tüm zamanların en geniş kapsamlı indirim kampanyasını duyurarak 61 ürünü büyük bir indirimle sunmaya hazırlanıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, düzenli olarak haftalık indirim kampanyalarını müşterilerine sunan bir marka olarak biliniyor ve bu sebeple vatandaşlar arasında büyük ilgi görüyor. Bu hafta ise marka, tarihin en büyük indirim kampanyasını başlatarak dikkatleri üzerine çekti. 61 ürünü kapsayan bu kampanya, 14 gün boyunca devam edecek. İndirim kampanyasının detayları arasında, sütün litresinin 19 lira, Sütaş marka tereyağının 249 lira, zeytinyağının litre fiyatının ise sadece 165 lira olduğu göze çarpıyor. Ayrıca, ton balığının kilosunu 58 liradan satan Tarım Kredi, pirincin kilo fiyatını 37 liraya çekti.

Kampanya kapsamında Türk kahvesinin 200 gramı sadece 44 lira ve kahve alanlara Torku marka kare çikolatanın 9 liraya satılacağı bilgisi de dikkat çekiyor. Dondurulmuş gıda kategorisinde ise kavurmanın kilosu 549 lira, 500 gram somon fileto ise sadece 109 lira.

Tarım Kredi, yerli üretim çamaşır suyunun 4 litresini 74 liradan ve 8 kilo toz çamaşır deterjanını ise 125 liradan sunarak müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi üzerinden avantajlı alışveriş fırsatı sunuyor.