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Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına katılan Bekir K. isimli bir vatandaş, yardım isteyerek kayıp kızının bulunmasını istedi.

Kayıp olduğu iddia edilen Emine’nin babası Bekir K. Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına katıldı.

Baba Bekir’in katıldığı programda Emine isimli kayıp kızın bir başkası tarafından dövüldüğü video da yayınlandı.

“KIZIM ÇETE TARAFINDAN KAÇIRILDI”

Kayıp olduğu iddia edilen Emine’nin babası Bekir K. Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına katıldı.

Baba Bekir’in katıldığı programda Emine isimli kayıp kızın bir başkası tarafından dövüldüğü video da yayınlandı.

Baba Bekir K. tarafından kayıp kız Emine K.’nın 2 buçuk aylık hamile olduğu da iddialar arasındaydı.

Baba Bekir K. programda çocuğunun bir çete tarafından kaçırıldığını söyledi.

16 yaşındaki Emine K.’nın babası Bekir K. programda şu şekilde konuştu: “ Benim evladım çok güzel bir çocuktu. Kötü arkadaşları ortamını bozdu. Ben sonuna kadaar kızımın arkasındayım. O benim evladım. Çıksın gelsin evine. Ne istiyorsa onun her şeyine varım. O kötü yola düştü diye ben onu kaldırıp da kenara atmış değilim. Biran önce eve gelmesini istiyorum. Telefonlara cevap vermiyor her yerden engellemiş beni. Çarşamba gününden beri yok. Benden harçlık istedi. Ben de verdim. ‘10 dakikaya kadar geleceğim baba’ dedi gitti bir daha da gelmedi. Bana yardım olunmasını istiyorum.”

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yozgat Valiliği, 2 Eylül 2024 tarihinde televizyon programında gündeme gelen kayıp kız vakasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, E.K.'nın ailesi tarafından 2022-2024 yılları arasında toplam dokuz kez kayıp müracaatında bulunulduğunu ve her seferinde kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildiğini belirtti.

Valilik, 2 Eylül 2024 tarihinde baba Bekir K.'nın kayıp olduğunu iddia ettiği kızı E.K.'nın, aynı gün kendi isteğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp olmadığını ve ailesiyle görüşmek istemediğini ifade ettiğini bildirdi. Açıklamada, E.K.'nın aynı evde kalmak istemediği de vurgulandı.

Yozgat Valiliği, konu ile ilgili birimlerin takipte olduğunu ve kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu belirtti.