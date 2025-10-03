Yozgat Valiliği, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, belirtilen tarihten sonra eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğini yitireceği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç, değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Süre uzatılmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İl genelinde 7 bin 283 vatandaşın halen eski tip sürücü belgesini kullandığı aktarılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için başvuruların son günlere bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Ehliyet yenileme başvurularının randevu.nvi.gov.tr web portalı, e-Devlet uygulaması veya ALO 199 çağrı merkezi üzerinden alınacak randevularla ilçe nüfus müdürlüklerine yapılabileceği bildirildi.