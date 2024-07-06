Sarıkaya’da çıkan yangında, buğday ekili bin dönüm alan zarar gördü.

Karayakup beldesi Terzili Mahallesi ile İnevi köyü arasındaki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın, kısa sürede diğer buğday tarlalarına da sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sarıyaka, Doğankent ve Karayakup belediyeleri itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve çiftçilerin traktörlerle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1000 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan, ilçede çıkan yangın sonrası geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Başkan Gözan yaptığı açıklamada, “İlçemiz Karayapuk Beldesi terzili mahallesi ve İnevi köyü arasında yer alan ekili arazide çıkan yangında yaklaşık bin- bin 200 dekar arası ekili alan tamamen kül oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle çok hızlı yayılan yangına ekiplerimizin müdahalesi ve vatandaşların traktörlerle destekleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Zarar gören bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve yangınlara karşı her bireyin sorumluluk sahibi olduğunu ve özellikle bu dönemlerde çok daha dikkat edilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Yüce Allah daha büyük afetlerden bizleri muhafaza etsin” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir /AA