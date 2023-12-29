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Yapmış olduğu eğitim faaliyetleri ve spor aktiviteleri gençlerin yanında olan SORGED, 40 adet eğitim faaliyetleri ve spor aktiviteleri ile bin 875 gence hizmet verdi.

SORGED’in kuruluş amacından bahseden Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Gençlerimiz için, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanların da çalışmalar yürütmek, gençlik politikalarının iyileştirilmesin de katkıda bulunmak, gençler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, girişimcilik ruhlarını teşvik etmek, bilgi ve beceri gibi konular da yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, engelli gençlerimiz başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerimizin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacı ile kurulmuştur. Gençlerin bir toplum için en önemli bireyler olduğunun farkına varan ve farklı yetenekleri olan gençleri bir araya getirerek büyük bir sinerji yakalamayı hedefleyen derneğimiz, gençlerin toplum içerisinde hak ettiği yeri alması ve toplumun gençlerden daha fazla istifade etmesini sağlamak amacıyla 2014 yılında Sorgun ilçesinde ‘Sorgun Gençlik Derneği’ (SORGED) ismi ile kurulmuştur. Derneğimiz, henüz tüzel kişiliğini kazanmadan evvel, birkaç gencin büyük bir amaçla başlattığı bir hareketin devamı niteliğinde olup çok kısa süre içerisinde birçok gence ulaşabilmeyi başarmıştır. Bugün bünyesinde farklı yaş gruplarından birçok genci barındıran ve her biri yüce bir amaç için çalışan gönüllüleri ile giderek büyük bir değer haline gelen derneğimiz, etki alanını git gide genişletmekte ve aktif olarak yer aldığı proje sayısını artırmaya çalışmaktadır” dedi.

“GENÇLERİMİZ İÇİN VARIZ”

Her bir gencin evrensel değer üretme konusunda çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna inandıklarını ve bu amaçla faaliyetlerini düzenlediklerini ifade eden Başkan Uğuz, “SORGED, gençlerin farklı alanlarda sahip olduğu yetenekleri geliştirmeye özen göstermektedir. Bu bağlamda, kültür, sanat, eğitim, sosyal, çevre, gençlik politikaları ve daha birçok alanda becerisi bulunan gençleri eğiterek ve doğru yönlendirerek onların topluma sağladığı yararı maksimuma çıkarmaya çalışmaktadır. Dünyadaki toplumların birçoğunda ve maalesef ülkemizde de gençler, bazı alanlarda hak ettiği değeri görmemekte ve sahip oldukları potansiyelin farkına varamamaktadır. Bu eksikliğinde de farkına varan ve düzenlediği birçok organizasyon ile gençlerin istediklerinde her şeyi başarabilecek azime, yeteneğe ve bilgiye sahip olduklarını göstermeye çalışan derneğimiz, onların sadece ülkemiz için değil tüm dünya için çok önemli olduklarını anlamalarına yardımcı olmaktadır” şeklinde konuştu.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

SORGED olarak toplumun en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan gençlerin, ülke hedeflerine ulaşması yolunda aktif rol almasını da sağlamaya çalıştıklarının altını çizen Uğuz, “Hem kısa hem de uzun vadede ülkemizin gelişmesi için atılması gereken her adımda gençlerimizin de yer almasını ve genç neslimizin Türkiye'nin birçok alanda dünyanın örnek alacağı bir ülke haline gelmesinde etkili olması için uğraşmaktayız. SORGED’in hedef kitlesi ve hedef alanı sadece Sorgun'da yaşayan gençler değildir. Kültürel değerlerine ve geleneklerine bağlı bir gençlik yetiştirerek bu gençlerin küresel dünya oluşturulmasına en fazla katkıyı sağlaması için elimizden geleni yapmaktayız. Böylelikle, yeni dünya düzeninde, gençlerimiz ile beraber Türkiye'nin eğitim, kültür, sanat, tarih, çevre ve daha birçok konuda daha fazla söz sahibi olması için çalışmaktayız. Toplumumuzda gençlerin daha fazla değer görmesi ve yaptıkları çalışmaların daha fazla takdir edilmesini sağlamayı da kendisine misyon edinmiş olan SORGED, bu konuda da çok ciddi farkındalık çalışmaları yürütmektedir. İnsanların gençlere hem maddi hem manevi olarak destek göstermesini sağlamak ve bu destekleri toplum geneline yayıp sürdürülebilir bir hale getirmek için de yine birçok etkinliğin altına imza atmaktayız. Gençlerin çevresinden gördüğü destek ile toplum içerisinde daha fazla ön plana çıkmasını ve böylelikle kendilerini sürekli geliştirmesini, dünyadaki yeni teknolojileri ve trendleri takip etmesini sağlamak da yine derneğimizin amaçları ve çalışma konuları arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

“FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

2023 yılında yağım oldukları faaliyetler hakkında bilgi veren Uğuz, “2023 yılında 40 farklı etkinlik düzenleyerek bin 875 gencimize hizmet verdik. Etkinliklerimizi 2024 yılında da aralıksız olarak sürdüreceğiz. Ne kadar çok gencimize ulaşabilirsek o kadar mutlu oluyoruz. Bu yıl yine çok çalıştık. 2023 yılı yine gençlik yılı oldu. Biz sizlerle birlikte çok keyifli ve başarılı bir yıl geçirdik. Yine çok çeşitli etkinlikler, eğitimler, projeler düzenleyerek bin 875 genç katılım sağladı. Desteğiniz, ilginiz ve sevginizle daha da büyüdük, güçlendik. Sağlık, mutluluk, huzur, başarı, çok eğlenceli ve bol kazançlı bir yıl olmasını diliyoruz” dedi.