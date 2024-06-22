Akdağmadeni’ne bağlı Başçatak köyünde bulunan çamlık alanındaki yüksek kayalıklardan süzülerek, oyma çamdan yapılan oluk marifetiyle akan “atoluğu” buz gibi suyu ve şelaleyi andıran şırıltısıyla görsel şölen sunuyor.

Çam ormanlarıyla meşhur Başçatak köyünün bin 700 rakımlı sırıklı tepesinden doğan ve atoluğundan akan su, Göndelen Suyu’nun kaynağını teşkil etmekle beraber, Sivas Çakraz Suyu’nu da alarak, Çekerek Çayı ile birleşip Amasya üzerinden Yeşilırmak’a karışıyor.

Yozgatlı Araştırmacı Yazar Hakkı Yurtlu, soğuk ve berrak suyuyla meşhur “atoluğu” adıyla ün salan akarsuyu hakkındaki bilgileri paylaştı.

Yozgat ve Sivas olmak üzere iki il ve Akdağmadeni, Çayıralan ve Gemerek olmak üzere 3 ilçenin ortasında yer alan su, asırlardır akıp dururken yaklaşık yirmi yılda bir kez çam oluk değiştiriliyor.

NEDEN ATOLUĞU?

Araştırmacı Yazar Hakkı Yurtlu, “Asırlar önce sırıklı tepesine yaylaya çıkan yaylacıların, yol güzergahında olması ve yüksek mevkide bulunan kaya ve çamların arasından süzülüp akmasıyla dikkatleri çeker. İlkel şartlarda gelip geçerken yüksekten akan bu sudan içmek isterler. Haliyle, çam ağacını oyup, bu suyu beş metrelik oluk marifetiyle yol kenarına getirerek içme suyu olarak kullanıma sunar ve 'atoluğu' olarak dillerde dolaşmaya başlar" dedi.

Oyma çamdan yapılan oluğun, yıpranması ve çürümesine bağlı olarak 15-20 yılda bir yenilendiğini vurgulayan Yurtlu, "Soğuk ve berrak suyuyla bölgede nam salan atoluğunun bir benzeri de komşu Davulbaz köyü sınırları içerisinde bulunuyor. Yine soğuk ve bol kaynaklı beşoluk civarına yapılarak, dere yamacından çıkan su, 5 metre uzunluğundaki ağaç oyma oluk marifetiyle yol kenarına taşınıyor. Ormanları, latif havası ve yüksek mevkii ve rakımıyla meşhur olan Akdağmadeni’ndeki bu görseller, güzellikler ve özellikler doğa turizmine kazandırılmayı bekliyor" şeklinde konuştu.