Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sorgun Belediyesi öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Sorgun Belediyesi tarafından tespit edilen bin 500 öğrenciye ulaştırılan kırtasiye setleri ile velilerin bütçesine katkı sağlandı. Setlerin içerinde öğrencilerin okulda ihtiyaç duyacağı defter, kalem, boya ve diğer kırtasiye ürünleri yer aldı. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci "Öğrencilerimizin okula donanımlı şekilde başlamaları bizim için büyük önem taşıyor. Hiçbir öğrencimiz eğitimi için gerekli olabilecek malzemelerden mahrum kalmasın istiyoruz. Ailelerimizin de omzundaki yükü bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.