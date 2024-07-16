Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur’an Kursu’nda, çocuklar ve gençler hem dini bilgilerini artırma hem de sosyal etkinliklerle dolu dolu bir yaz geçirme fırsatı buluyor.

70 camide açılan Yaz Kur'an Kurslarına katılan bin 300 öğrenciye Kur’an-ı Kerim, elifba, eğitimi veriliyor. Ayrıca, sportif ve sanatsal faaliyetler de kurs programına dahil edilerek öğrencilerin yaz tatilini daha eğlenceli ve verimli geçirmeleri sağlanıyor.

Kursları ziyaret eden İlçe Müftü Vekili Tayfun Onur “Bu yıl öğrenci sayımız arttı. 70 cami kursumuzda açılan Yaz Kur'an Kurslarımızda bin 300 çocuğumuz eğitim görüyor. Yaz Kur’an Kurslarımız, çocuklarımızın hem dini eğitim almaları hem de sosyal becerilerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu kurslarla çocuklarımıza değerlerimizi aktarmayı, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz” dedi.