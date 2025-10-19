Yozgat Valiliği ve İlçe Kaymakamlıkları, işsizlerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve mesleki beceri kazandırmak amacıyla Bin 250 kişilik İşgücü Uyum Programı’nı (İUP) başlatıyor.

Program, 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Katılımcılar, Yozgat Valiliği ve İlçe Kaymakamlıkları tarafından belirlenecek günlerde temizlik, bakım ve onarım işlerinde çalışacak.

Programa katılanlara İŞKUR tarafından günlük net Bin 83 lira cep harçlığı ödenirken, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası da sağlanacak.

Başvurular, 16 Ekim – 20 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. İş arayanlar, başvurularını İŞKUR’un e-şube sistemi, ALO-170 hattı veya ilgili kurumlara şahsen başvurarak tamamlayabilecek.

Programa katılım için bazı şartlar bulunuyor. Katılımcıların İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları, 19 yaşını doldurmuş olmaları, emekli veya malul aylığı almamaları ve sigortalı olmamaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru sırasında son bir yıl içinde yükümlü oldukları kurumlardan sigortalı olmamış olmaları şart koşuluyor.

Yetkililer, programa katılacak vatandaşların başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Daha önce Toplum Yararına Programlardan (TYP) faydalanmış olanlar da İUP’a başvuruda bulunabiliyor.

İşsizler için büyük bir fırsat niteliği taşıyan İUP, katılımcılara hem gelir sağlama hem de mesleki deneyim kazanma imkanı sunuyor.