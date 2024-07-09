Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2024 yılı ocak ayı itibariyle gönüllülük sisteminde 5 bin 747 kişiye ulaştı.

Eğitimlerle Yozgat’ta ki okullarda 5 bin 509 öğrenci ve öğretmene 'Afet Farkındalık Eğitimi' ve 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' verildi.

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kamu kurumlarında 994 personele 'Deprem ve Yangın Tatbikatı', 108 kişiye kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) tatbikatı', 191 kişiye ise 'Hafif Arama Kurtarma Eğitimi' sağlandı. Ocak 2024 itibariyle toplamda 88 bin 668 kişiye eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle ulaşıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor” ifadelerine yer verildi.