Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Liselerde Bilim Uygulamaları” Programı kapsamında, Yozgat'ta düzenlenen il etkinliği “Yapay Zekâ” temasıyla gerçekleştirildi.

Programa, il genelindeki fen liselerinden öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik, öğrencilerin girişimcilik, yenilikçilik, yabancı dil becerileri, problem çözme, sistematik düşünme, etkili iletişim kurma ve özgüven kazanma gibi nitelikler edinmesini amaçlıyor. Aynı zamanda “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” doğrultusunda bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, tarih, kültür ve sanat gibi çeşitli alanlarda farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Program boyunca öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama ve sunum becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

Şehitler Fen Lisesi, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi, Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi, Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi, Kazım Karabekir Fen Lisesi, Osman Durmaz Fen Lisesi ve Millî Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesi öğrencilerinin sunumlarıyla katkı sunduğu program, izleyicilerden tam not aldı.