Kaleliler Cami İmam Hatibi Feyzullah Şimşek tarafından 15 yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen bilgi yarışmasında bu yılda onlarca çocuk hem eğlendi hem öğrendi. Bu yılki yarışmaya 5 grup halinde toplam 40 öğrenci katıldı.

İl Müftülüğü Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çınar'ın başkanlığındaki komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren öğrencilere sponsorlar tarafından alınan hediyeler verildi.

Düzenlenen bilgi yarışması programına Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, sponsor olan hayırseverler vatandaşlar, mahalle halkı, cami cemaati ve yaz Kur'an kursu öğrencileri katıldı.

TÜM ÇOCUKLARA HEDİYELER VERİLDİ

Kaleliler Cami İmam Hatibi Feyzullah Şimşek, bu yarışmada kaybedenin olmadığını, camiye gelen tüm çocuklara hediyeler verdiğini söyleyerek, "Peygamber Efendimiz (sav) 'Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğreteninizdir.' buyurmaktadır. Çocuklarımız Cami ve Kur’an'ı sevsinler diye yıllardır bunun gibi yarışmalar düzenliyoruz. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla çocuklara çeşitli hediyeler veriyoruz. İnşallah gelecek yıllarda da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Ben bu vesile ile bizlerin böyle güzel programlar yapmamıza vesile olup destekleyen İl Müftümüz Sayın Ali Gülden hocamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca çocukların yüzünde gülümseme nedeni olup onların dünyalarına Kur’an sevgisini aşılamaya katkı sağlayan hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.