Turnuva, 30-31 Ağustos tarihlerinde Klepss Bilardo Salonu’nda yapılacak.

96 Sporcu Katılacak

Yozgat Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilecek turnuvada, 3 bant bilardo heyecanı yaşanacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinden yaklaşık 96 sporcu Yozgat’ta bir araya gelecek.

Turnuvanın Detayları Paylaşıldı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, turnuvanın detaylarını paylaştı. Arslan, “24. Uluslararası Sürmeli Şenlikleri kapsamında, ilk defa düzenlenen ve Türkiye’nin her yerinden 96 sporcunun katılacağı 3 bant bilardo turnuvasında buluşuyoruz” dedi.

Program şu şekilde olacak:

29 Ağustos Cuma / 14.30: Klepss Bilardo Salonu açılışı

30 Ağustos Cumartesi / 09.00: Turnuva başlangıcı

31 Ağustos Pazar / 22.00: Final karşılaşmaları ve ödül töreni

Büyük Ödül 50 Bin Lira

Turnuva sonunda dereceye giren sporcular, toplam 50 bin liralık ödül için mücadele edecek. Organizasyon, Klepss Bilardo Salonu’nda gerçekleştirilecek.