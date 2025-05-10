Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre nisan ayında Yozgat’ta meydana gelen 195 trafik kazasında 162 kişi yaralanırken hayatını kaybeden olmadı.

İstatistiklere göre Yozgat’ta nisan ayında meydana gelen 162 kazanın 90’ı maddi hasarlı 105’i ise ölümlü ve yaralanmalı kaza oldu. 2025 yılında ise il genelinde meydana gelen 714 trafik kazasının 368’i maddi hasarlı kaza 346’sı ise ölümlü ve yaralanmalı kaza oldu. Kazalarda 561 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde ise nisan ayında 51 bin 591 kaza meydana geldi. Kazalarda 205 kişi ölürken 31 bin 239 kişi yaralandı.

2025 yılında ise ülke geneli 199 bin 905 trafik kazasında 111 bin 928 kişi yaralanırken 684 kişi öldü.

OLUŞ ŞEKLİNE GÖRE KAZALAR

Türkiye geneli nisan ayında meydana gelen kazaların oluş şekilleri; bin 139 karşılıklı çarpışma, 2 bin 492 arkadan çarpma, 7 bin 761 yandan çarpma, 382 yan yana çarpışma, 270 duran araca çarpma, 142 zincirleme çarpışma, 148 çoklu çarpışma, 976 engel/cisim ile çarpışma, 3 bin 296 yayaya çarpma, 66 hayvana çarpma, 2 bin 793 devrilme/savrulma/takla, 2 bin 22 yoldan çıkma, 161 araçtan insan düşmesi, 8 araçtan cisim düşmesi ve 249 park etmiş araca çarpma olarak toplamda 21 bin 905 kaza gerçekleşti.

Türkiye geneli 2025 yılında meydana gelen kazaların oluş şekilleri; 4 bin 249 karşılıklı çarpışma, 8 bin 799 arkadan çarpma, 27 bin 38 yandan çarpma, bin 464 yan yana çarpışma, bin 45 duran araca çarpma, 465 zincirleme çarpışma, 535 çoklu çarpışma, 3 bin 683 engel/cisim ile çarpışma, 11 bin 846 yayaya çarpma, 225 hayvana çarpma, 10 bin 291 devrilme/savrulma/takla, 7 bin 735 yoldan çıkma, 591 araçtan insan düşmesi, 32 araçtan cisim düşmesi ve 880 park etmiş araca çarpma olarak toplamda 78 bin 878 kaza meydana geldi.

ARAÇLARIN CİNSLERİ

Türkiye genelinde nisan ayı ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 608'ini bisiklet, 3’ünü at arabası, 2 bin 769’unu motorlu bisiklet, 8 bin 256’sını motosiklet, 17 bin 223’ünü otomobil, 742’sini minibüs, 4 bin 731’ini kamyonet, 503’ünü kamyon, 703’ünü çekici, 572’sini otobüs, 214'ünü traktör, 4'ünü arazi taşıtı, 60’ını özel amaçlı, 23’ünü iş makinesi, 39’unu ambulans, 7’sini tanker, 2’sini tren, 7’sini tramvay ve 579’unu diğer araçlar oluşturdu.

Türkiye geneli 2025 yılında ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise bin 776'sını bisiklet, 9’unu at arabası, 9 bin 615’ini motorlu bisiklet, 28 bin 420’sini motosiklet, 62 bin 458’sini otomobil, 2 bin 674’ünü minibüs, 17 bin 568’ini kamyonet, bin 928’ini kamyon, 2 bin 730’unu çekici, 2 bin 225’ini otobüs, 570’ini traktör, 20’sini arazi taşıtı, 241’ini özel amaçlı, 101’ini iş makinesi, 110’unu ambulans, 27’sini tanker, 6’sını tren, 26'sını tramvay ve bin 882’sini diğer araçlar oluşturdu.

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.