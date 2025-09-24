Boğazlıyan’da biçerdöver denetimi yapılarak tablalar söküldü, sürücüye ceza uygulandı.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar’da sürücülüğünü E.K. isimli şahsın yaptığı biçerdöveri denetledi.

Denetim sırasında biçerdöverin tablası ile seyir halinde olduğu tespit edilen E.K.’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-d maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı. Ayrıca, güvenliğin sağlanması amacıyla biçerdöverin tablaları sökülerek aracın devam etmesi sağlandı.