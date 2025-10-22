Yozgat'ta Bıçaklı Hesaplaşma 2 Ölü 2 Yaralı!

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hanbaşı Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından çıkan arbedede Cesur Arslan, Kenan Kızıl, E.Y. ve T. K. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Arslan ve Kızıl, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgada ağır yaralanan E.Y. ve T.K, Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.