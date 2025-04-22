Uzun süredir süregelen bu alışkanlık, sadece tıraş olmakla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda güven, dostluk ve sadakati de içinde barındırıyor. İl genelinde bazı vatandaşlar 20-30 yılı aşkın süredir aynı berberde tıraş oluyor.



KUŞAKTAN KUŞAĞA SÜREN GÜVEN BAĞI KORUNUYOR

Yozgat merkezde 28 yıldır aynı dükkânda hizmet veren Kızılay Berber Sahibi Bekir Kızılay, müşterileriyle artık aile gibi olduklarını belirtti.

Kızılay, “Çocukken tıraş ettiğim müşterilerimin şimdi çocuklarını da tıraş ediyorum. Bu güven bağı kolay kolay kurulmaz” dedi.



Kızılay yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 1996-1997 yılından bu yana berberlik yapıyorum. Devamlı müşterilerimizde var genelde yabancı müşterilerimiz oluyor yaklaşık 25 yıldır devamlı gelenler var. İşyerimi 10 yıl oldu açalı ama daha önce abimle beraber çalışıyorduk o zamandan beri tıraş ettiğim müşterilerimiz var. Çocukluktan beri tıraş ettiğimiz müşterilerimiz ve hala devam ediyor. Müşterilerimiz kolay kolay berber değiştirmiyorlar ilk tıraşını ettiğimiz çocuklar şuan belki 25 yaşında onları halen tıraş ediyoruz. Müşterilerimiz kolay kolay berber değiştirmiyorlar” ifadelerini kullandı.



Mehmet İnan ise “20 yıldır Bekir ustanın işyerine geliyorum. Benim bir tane oğlum var ilk tıraşını burada oldu halende Bekir ustaya tıraş oluyor. Bekir ustamızda memnununuz berberimi değiştirmeyi düşünmüyorum” dedi.



Okan Karaca da “Berberimizi değiştirmiyoruz çünkü bizim için berber namus demek. O yüzden değiştirmiyoruz. Doğduğumdan beri aynı berbere gidiyorum” şeklinde konuştu.



Adil Çağlayan “Yaklaşık 10 yıldır aynı berbere gidiyorum. Berberimi kesinlikle hiç değiştirmedim değiştirmeme sebebim arkadaşım olduğu için işyerlerimiz yan yana” ifadelerini kullandı.



Erdal Canbolat, “10 senedir aynı berberi tercih ediyorum. Değiştirmeyi düşünmüyorum. Ustamın huyu, suyu güzel iyi bir insan beyefendi birisi. Arkadaşım olduğu için o bana daha uygun geliyor” diye konuştu.